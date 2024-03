El Pibe Valderrama jugando con un influencer recordó su carácter: “A venir a meter terror, una buena mondá pa’ él”

El Pibe en un jocoso video recordó que su carácter no se desvanece - créditos Santiago Neira/ Infobae

Carlos Alberto Valderrama, mejormente conocido como El Pibe, es uno de los talentosos jugadores colombianos que pasaron a la historia de fútbol mundial. El excapitán de la selección Colombia no solamente brilló con los colores nacionales, sino que a su paso por el rentado nacional, europeo y finalmente norteamericano, cosechó triunfos y adeptos a sus prodigiosas jugadas.

Es por tal razón que El Pibe es uno de los jugadores más recordados, inclusive el Daily Mail en el más reciente listado de los 100 jugadores históricos ubicó a Valderrama como el único colombiano que forma parte del prestigioso top. Aunque El Pibe no solo se caracterizó por su prodigiosa precisión para controlar el balón, el 10 de la selección de igual manera brilló por su férreo carácter que no se amilanaba contra ningún contrincante o circunstancia.

Precisamente, Valderrama recordó su temperamento gracias al generador de contenido digital reconocido en las redes como murilloflow01, el Pibe junto al influencer protagonizaron un gracioso confrontamiento para entretener a los usuarios de Internet.

“¡Esta es mi casa!”, afirmó el influencer exhibiendo su contextura, pero El Pibe no se dejó opacar y con sus folclor característico le señaló : “¿Qué crees? ¿Qué vas a coger los mangos bajitos? Tienes que subirte al palo (...) ¡Respetar ni que mondá! (...) a venir a meter terror, una buena mondá pa’ él”.

Es de resaltar que todo entre el influencer y la leyenda colombiana fue un simple juego, precisamente El Pibe demostró en comentarios el bueno momento que pasó junto al generador de contenido digital: “Qué calidad, mi llave, la pasamos bacano. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo, todo bien, todo bien”.

El icónico capitán de la selección junto a un generador de contenido digital divirtieron a los usuarios de las redes sociales - crédito murilloflow01/Instagram

El carácter del Pibe es recordado por los fanáticos del fútbol, pese a no ser uno de los jugadores de mayor talla Valderrama no se asustaba contra ninguno de sus rivales, independientemente de cuál fuera la situación. Precisamente uno de los momentos más curiosos y recordados fue cuando un jugador del Real Madrid le tocó los testículos en medio de un saque de esquina.

La situación ocurrió el 8 de septiembre de 1991, ese día el Valladolid, en el que estaba El Pibe, jugaba contra el Real Madrid por la Liga de España. En medio de un tiro de esquina Míchel González optó por tocarle los genitales a Valderrama para sacarlo de sus cabales y hacerlo expulsar, pero la calma del Pibe reinó en la situación y con una corta frase desarmó al madrileño.

“Ya dije ‘¿qué pasa, tú eres marica?, no jodas’ y me cabreé, pero me contuve porque si me expulsan mal”, señaló hace algunos años el Pibe respecto a esa situación vivida en su carrera profesional.

'El Pibe' Valderrama se ha burlado de la curiosa situación que afrontó en su carrera - crédito EFE

El recuerdo de El Pibe

La selección Colombia se encuentra en plena preparación para enfrentar la Copa América que tendrá lugar en Estados Unidos en el mes de junio. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional aspira a conquistar por segunda vez el trofeo continental. En la fase de preparación, destacaron particularmente dos victorias en encuentros amistosos disputados en Europa, donde Colombia se impuso ante España y Rumania, demostrando el alto nivel del equipo liderado por figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

Estas victorias adquieren un significado especial al recordar los enfrentamientos históricos de Colombia contra estos equipos, en especial las palabras de Carlos Alberto Valderrama quien, con humor, recordó las derrotas sufridas ante Rumania en los Mundiales de 1994 y 1998.

“¿Te vas a acordar de esa mondá? Tú mandas huevo. ¡Qué me voy a acordar, si me jodieron! Esa mondá se me olvidó. ¿Me voy a acordar de que perdimos?”

El pibe recordó a un viejo rival de la tricolor

El Pibe, figura emblemática del fútbol colombiano y capitán en esos torneos, prefirió hacer énfasis en el ánimo de superación que caracteriza a la selección, más allá de los tropiezos del pasado.

En efecto, aquellos encuentros en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 representaron momentos difíciles para Colombia, que llegaba con altas expectativas, pero se vio superada por Rumania en ambos torneos, marcando una pronta eliminación y dejando pendientes cuentas por saldar. La selección de esos años, reconocida por su talento y juego vistoso, encontró en esos partidos obstáculos insuperables que determinaron su suerte en dichas competencias.