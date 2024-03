Jackson Martínez, Falcao y los futbolistas que profesan su fe y amor por Jesucristo

Los delanteros son reconocidos por su amor a Dios y la fe que profesan de diferentes formas, pero siempre pegados a Jesús - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La fe en los futbolistas es más común de lo que se cree y en este caso hablaremos de Jackson Martínez y Falcao García; dos representantes del fútbol colombiano y del amor por Jesucristo.

Jackson se retiró en 2020 del fútbol y se dedicó a cantarle a dios y profesar su amor por cristo por medio de la música urbana, que lo ha llevado a ser un artista que se mantiene con los años y que ya ha podido grabar algunos sencillos y otros álbumes.

Por el lado del capitán Falcao, es un hombre que siempre ha sido el líder del equipo y su fuerza e ímpetu los ha basado en Cristo y cómo su estilo de vida con amor y respeto hacia sus mandamientos, le han permitido ser exitoso en lo personal y profesional.

Jackson Martínez: la música lo acercó a Dios y a su nueva vida

El exdelantero colombiano Jackson Martínez ha tomado un giro significativo en su vida tras retirarse del fútbol profesional a los 34 años. Después de una destacada trayectoria en clubes como Porto y Atlético de Madrid, así como en el fútbol chino, Martínez decidió enfocar su vida en la religión, ahora emergiendo como cantante de música religiosa.

Martínez, conocido por su poderío goleador en la Liga Portuguesa y su participación con el Atlético de Madrid, encontró en la música un nuevo camino para conectarse con su fe.

Ha declarado que, aunque inicialmente no consideraba la música como una carrera profesional, su público comparte la creencia en Dios, lo cual lo motiva a continuar en este nuevo sendero.

El delantero colombiano habló con Infobae Colombia sobre lo que ha sido esta nueva faceta en su vida - crédito Infobae

La historia de Martínez no solo destaca por sus logros deportivos con el FC Porto y sus apariciones en la selección colombiana en las eliminatorias y la Copa del Mundo, sino también por su coraje al enfrentar cambios trascendentales en su vida personal.

Además de reflejar en su música sus nuevas creencias, Martínez comparte abiertamente las luchas y tentaciones de su pasado, poniendo énfasis en cómo su fe lo ha guiado hacia un estilo de vida renovado y alejado de lo que él describe como “vida de lujuria y gozo de pecados”.

El testimonio de Martínez sirve como fuente de inspiración para muchos, demostrando cómo es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito más allá del éxito profesional.

El delantero colombiano ahora se dedica a sus negocios y la música urbana para Dios - crédito Colprensa

Desde sus días en el Estadio Do Dragão hasta este nuevo capítulo en su vida, Martínez continúa cautivando al público, esta vez no en el campo, sino a través de la música y su fe.

Falcao y Dios

El reconocido futbolista Radamel Falcao García ha compartido recientemente cómo su fe en Dios ha sido un pilar fundamental a lo largo de su vida y carrera profesional, enfatizando la influencia divina incluso durante los momentos más difíciles, como su lesión previa al Mundial 2014 y durante su paso por el Manchester United y el Chelsea.

Falcao también destaca la importancia de mantener una comunicación constante con Dios, no solo en su vida personal sino también dentro del terreno de juego, donde asegura que su fe le ha permitido superar momentos de adversidad.

Falcao y Lorelei tienen una familia grande y su fe por Jesús los ha mantenido unidos durante los años - crédito Falcao / Instagram

Desde su infancia, Falcao ha estado vinculado a creencias religiosas, aunque reconoce haber experimentado periodos de rebeldía. Sin embargo, durante la pandemia, el delantero encontró una renovada cercanía con su fe, la cual describe como esencial para navegar los desafíos en su carrera deportiva y vida personal.

Hijo de Falcao rezando junto a su mamá Lorelei Tarón - crédito redes sociales

Más allá de los desafíos deportivos, Falcao habla abiertamente sobre cómo su relación con Dios lo ha sostenido frente a críticas y decepciones, incluso aquellas provenientes de líderes en quienes había depositado su confianza.

El futbolista subraya la diferencia entre las creencias religiosas creadas por el hombre y la relación personal y directa con Dios, argumentando que este último es quién realmente ofrece amor incondicional. En el terreno de juego, el ‘Tigre’ narra cómo su diálogo constante con Dios lo ha ayudado a superar momentos difíciles, llegando a pedirle asistencia directa durante los partidos.

Miguel Ángel Borja: “No voy a cambiar el dinero por mi comunión con el Señor”

Miguel Ángel es otro jugador que habla abiertamente de su relación con Dios y cómo le ha cambiado la vida, desde que puso todo en manos de la iglesia cristiana y su fe se ha mantenido con los años, siendo parte de las celebraciones de sus goles y las declaraciones en ruedas de prensa o entrevistas.

El colombiano es uno de los más fervientes seguidores de Jesús y profesa su fe, en sus palabras y publicaciones - crédito Captura de pantalla ESPN

“Llegó una propuesta de un equipo de China, millonaria, lo que estaban ofreciendo era una cosa de locos. Yo estaba decidido 100%, yo en ningún momento lo pensé que me iba a ir para allá por ese dinero, ni mucho menos”, aseguró Borja sobre un momento clave para su carrera y vida personal.

Luego finalizó con lo siguiente: “Simplemente yo dije ‘si Dios me honró, me puso a brillar en el campo, yo no voy ahora a cambiar eso por irme a China por dinero’. Porque en China no voy a tener esa libertad de expresar lo que yo siento y mi forma de vivir con Dios”.