‘Mane’ Díaz no descartó la opción de que Luis Díaz juegue en un gigante de España

Los papás de Luis Díaz, Cilenis Marulanda y 'Mane' Díaz, acompañan a su hijo en el partido contra Rumania - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Luis Manuel Díaz, más conocido como Mane, recientemente compartió sus perspectivas sobre el presente y el futuro de su hijo en el mundo del deporte rey.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser en España, Díaz abordó temas que van desde el desempeño de Luis Fernando en el Liverpool, su papel en la selección Colombia y sus aspiraciones de liderazgo, destacando su actuación en el histórico partido ante La Roja en Londres.

Padre de Luis Díaz habló del futuro de su hijo

El guajiro fue de los puntos altos en el triunfo de Colombia sobre Rumania - crédito FCF

Durante la conversación con el medio citado, el padre de Luis Díaz expresó con calma y confianza las múltiples habilidades y facetas de su hijo, tanto dentro como fuera del campo. Habló de cómo el ex Junior de Barranquilla, aparte de su éxito en los terrenos de juego, también ha logrado captar la atención y el cariño del público a través de sus carismáticas actividades extradeportivas, como la creación de contenido viral y su emblemática presencia en eventos deportivos.

Mane también se refirió a los sueños y metas futuras de Luis Díaz, que espera seguir siendo protagonista tanto con el Liverpool como con la selección Colombia, que está llamada a ser protagonista en la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y 4 de julio.

“Gracias a Dios y a la confianza que el profe Klopp le ha dado a Luis, no le ha ido mal. El equipo tuvo al 70 por ciento de los delanteros del plantel principal lesionado y él aportó lo necesario para que el club se mantenga en la pelea por la Premier League. La aspiración es ganar la liga”, dijo Mane Díaz.

Y agregó: “Gracias a Dios, su trabajo y su sacrificio, las ganas y la voluntad que tiene de salir adelante han dado sus frutos. Está en un momento clave para aportarle mucho a su club y a la selección. Esperamos que siga así y que siga aumentando su nivel para alcanzar un sueño que tenemos pendiente. Él ya estuvo metido en los nominados al Balón de Oro y esperamos que lo pueda conseguir. Lucho tiene mucha dedicación y es un sueño”.

La capacidad de Lucho Díaz para manejar la presión y las expectativas, incluso cuando se le otorgan responsabilidades significativas como la capitanía del combinado cafetero, fue resaltada como un testimonio de su madurez y su liderazgo en y fuera del campo.

“Es importante mantener el invicto para que los jugadores mantengan la confianza… Tenemos a mucha gente a favor de Colombia. Venimos haciendo las cosas bien. Creo que tenemos potencial y jugadores para poder pelear por el título”.

El futuro de Luis Díaz

Luis Díaz fue titular en los dos compromisos de Colombia ante España y Rumania - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En los últimos meses, se ha especulado sobre el futuro del jugador, de 27 años, que tiene contrato vigente con los Reds; sin embargo, se nombre ha sido vinculado en más de una ocasión al Barcelona de España, a lo que Luis Manuel Díaz respondió.

“Cuando salió del Oporto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente, no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos”.

Por otro lado, la cabeza de la familia Díaz habló de la dupla Lucho-James que ha dado frutos en la selección Colombia como quedó evidenciado en la victoria por eliminatoria ante Brasil.

“Luis es un jugador completo y se lleva bien con todos los jugadores de Colombia. Su fútbol se adapta rápido a los demás. James es un jugador hábil en la mirada y el pensamiento y Luis es muy profundo. Ahí se compaginan la velocidad y la inteligencia de dos jugadores que saben jugar al fútbol”.