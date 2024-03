Conozca las infracciones que registran las fotomultas y en qué caso no aplican las sanciones

Semáforo intermitente o que no funcione correctamente: en este caso, si el vehículo infractor se pasa el semáforo que se encuentra en mal estado, la sanción no se aplicará; no obstante, si el vehículo presenta otras infracciones como por ejemplo , Soat vencido, esta infracción si será cargada al sistema.

Multa no notificada en el lapso de tiempo establecido: De acuerdo con lo indicado por el agente de tránsito, consultado por el medio mencionado, si la infracción de tránsito no se notifica en los 180 días siguientes a la infracción, ya sea vía correo electrónico o mensaje de texto, el pago de la multa no puede ser exigido. Es importante destacar que la multa sí aplica en caso de que el presunto infractor sí reciba la notificación, así no de respuesta o no lea la notificación.