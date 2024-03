Shakira se despachó nuevamente contra su exmarido Gerard Piqué: “Me arrastraba”

Shakira reveló que su esposo la estaba "arrastrando hacia abajo" - crédito 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon / YouTube

Desde su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira no ha dejado de cautivar a sus seguidores con éxito tras éxito, los cuales se integraron en un completo álbum titulado Las mujeres ya no lloran.

Con la simpatía y humildad que la caracteriza, Shakira Isabel Mebarak Ripoll llegó al The Tonight Show, con Jimmy Fallon, a hablar de sus más recientes creaciones musicales y, por supuesto, a deleitar a los asistentes con la primer presentación en vivo de su canción Puntería.

Shakira presentó por primera vez en vivo su canción Puntería - crédito @shakira/Instagram

En la entrevista, la cantante barranquillera no se guardó nada en relación con su anterior relación, que a su juicio la tenía apagada y privada de crear y producir música.

“Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi sostén, mi polo a tierra (...). Este álbum ha sido mi catarsis”, declaró la artista colombiana.

Shakira aseguró que había dedicado su vida, en parte, a hacer el rol de “esposa”, por lo que no se sentía en la libertad de hacer música y que con su disco busca que la mujeres ya no lloren, pues es el turno de los hombres de hacerlo: “Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Siempre han estado conmigo apoyándome (...). Ahora les toca llorar a los hombres”.

Shakira agradeció tanto el cariño como el apoyo de su fanaticada a su llegada del set de 'The tonight show' con Jimmy Fallon - crédito @shakira/Instagram

Shakira se ha hecho escudera de las mujeres, buscando empoderarlas con sus canciones; por ello, indicó que ahora las mujeres son las que deciden “cuándo, cómo y hasta cuándo llorar”.

“Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar”, complementó la barranquillera.

Los dardos hacia su exmarido no pasaron desapercibidos, pues en medio de la entrevista la artista recalcó que Piqué no la dejaba ser libre: “Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba hacia abajo, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”.

Shakira dijo que su lanzó dardos contra su exmarido Gerard Piqué - crédito captura de pantalla 'The Tonight Show' / YouTube

Los hijos de Shakira hacen lo propio y ahora facturan

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, de 11 y 9 años, respectivamente, han demostrado sus dotes en el canto heredado por su madre. Esto quedó demostrado en Acróstico, la canción que les dedicó Shakira y en la que participaron en algunas estrofas.

En la entrevista con Jimmy Fallon, Shakira contó un poco más de cómo llegó a darse la interpretación estelar de sus hijos en dicha canción.

“Escribí una canción para ellos llamada Acróstico y, ya sabes, ellos a veces pasan por el estudio y fueron a visitarme cuando estaba grabando esta canción. Escucharon la canción, sabían que era para ellos y empezaron a cantar frente al micrófono y sonaron tan bien”, explicó

La cantante colombiana incluyó a sus hijos en la canción 'Acróstico' - crédito MTV/Instagram

No obstante, la colaboración ya estaría dando los frutos económicos en los menores, pues la cantante barranquillera reveló que sus hijos ya estarían preguntando por las regalías de la canción.

“Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum’, así que lo grabamos. Luego también quisieron aparecer en el video y ahora están preguntando por las regalías”, dijo en el mencionado programa.

Por último, la cantante de Puntería contó algunas de las enseñanzas que le ha inculcado a sus hijos desde pequeños relacionado con trabajar por lo que quieren: “Cada uno tiene su ‘puerquito’ y están ahorrando porque quieren comprar un carro cuando sean grandes, porque yo les dije: ‘No les voy a comprar un carro o un teléfono, u otra cosa. Si ustedes lo quieren, van a tener que ganárselo’”.