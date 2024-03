Presidente de la Cámara de Comercio de Tunja renuncia a su cargo después de 12 años por escándalo de corrupción

Julián Galvis renunció a la presidencia de la Cámara de Comercio de Tunja por un escándalo de corrupción - crédito @camaratunja / X

Más de ocho horas duró la prolongada Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja en la que se tomó la decisión de terminar por mutuo acuerdo el contrato de Julián Andrés Galvis Pabón, que desde el 2012 se venía desempeñando como el presidente de esa corporación.

La decisión se tomó en medio de un escándalo de corrupción por manejos irregulares durante su gestión, que surgió a principios del presente mes a raíz de un informe del revisor fiscal de la Cámara, Jorge Armando Puin.

Julián Galvis, expresidente de la Cámara de Comercio de Tunja - crédito Julián Galvis / LinkedIn.

Galvis Pabón negó vehementemente las acusaciones y aseguró que su revisor fiscal había mentido, por lo que tomó la determinación de finalizar su contrato, supuestamente luego de que el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, le permitiera llevar a cabo dicha acción.

“Las denuncias son falsas. Como medio de comunicación, su función es informar. Hemos respetado la ley (…) así me haya equivocado, no me arrepiento en lo más mínimo, defendí la Cámara”, dijo en una entrevista para la emisora W Radio, el medio que dio a conocer las denuncias a la opinión pública.

Pero la situación se complicó luego de que en una reunión extraordinaria el 15 de marzo pasado, el presidente de la Junta Directiva, Albert Estupiñán, revelara una resolución de la Superintendencia en donde se señalaba que Galvis no podía remover de su cargo al revisor fiscal y ordenaba reintegrarlo de manera inmediata.

Julián Galvis junto al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov - crédito @camaratunja / X.

De todas formas, la Junta había decidido en esa misma reunión que el presidente de la Cámara podía conservar su puesto. Sin embargo, uno de los miembros, Rafael Humberto Cortés Páez, no pudo votar debido a un conflicto de intereses, por lo que la continuidad de Galvis quedó en entredicho.

Eso llevó a una serie de reuniones extraordinarias para definir su futuro al frente de la entidad, hasta que se decidió que debía abandonar su cargo tras 12 años, por los presuntos manejos irregulares en los que habría estado involucrado.

¿Cuál fue el escándalo de corrupción en el que estuvo involucrado el presidente de la Cámara de Comercio de Tunja?

El revisor fiscal tuvo conocimiento de irregularidades y sobrecostos en la entidad que, si bien es de naturaleza privada, maneja cerca del 98% de los impuestos cobrados a los comerciantes a partir de la tasa mercantil, lo cual significa un presupuesto anual de unos 14.000 millones de pesos.

Algunos de los hallazgos de la revisoría fiscal fueron el pago de $242.080.000 por una pantalla LED, cuando su costo en el mercado es de $76.180.887, lo que significaría un posible detrimento de $169.210.449. También encontró que pagó por cuatro proyectores láser corporativos $24.480.000 por unidad, cuando su costo real es de $18.310.000, lo cual significaría un detrimento de $27.863.506.

Julián Galvis, expresidente de la Cámara de Comercio de Tunja - crédito Cámara de Comercio de Tunja.

Esas presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, que el 15 de febrero le envió una comunicación a Galvis notificándole de una indagación sobre los informes de la revisoría fiscal.

Galvis Pabón tenía solo 29 años cuando fue elegido presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, en 2012. Es abogado egresado de la Universidad Javeriana, licenciado en Derecho Español y especialista en Derechos Humanos del mundo Árabe Musulmán de la Universidad del País Vasco.

También tiene una especialización en Derecho Comercial en la Javeriana y un magíster en Comercio Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.

Julián Galvis no sabría inglés

Los estatutos de la Cámara de Comercio de Tunja establecen que para ocupar la presidencia de la entidad es necesario hablar inglés. No obstante, Galvis no manejaría adecuadamente este idioma, o así habría quedado en evidencia en su entrevista con la W Radio.

Ante los micrófonos de esa emisora, el ahora expresidente de la Cámara se limitó a saludar en inglés y no quiso entregar respuestas técnicas en ese idioma “para no confundir a la gente”.

“Lamento informar que eso no dice el estatuto. Hablo inglés fluidamente, por supuesto (…) pero este es un tema muy técnico y no quiero confundir a la gente. ¿Quería que hablara en inglés? Eso hice”, dijo.