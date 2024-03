Padre Chucho vive su propio viacrucis: estaría pensando en irse del país por amenazas

El padre chuco vive su propio viacrucis por cuenta de sus polémicas declaraciones sobre guerra civil - crédito Raúl Palacios/Colprensa - Joel González/Presidencia

Jesús Hernán Orjuela, conocido como el Padre Chucho, está en el ojo del huracán por las declaraciones que dio en plena misa en la que expresaba que Colombia está ad portas de vivir una guerra civil:

“Este país se prepara para una guerra civil, este país va a llegar a una guerra civil, cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja”, fueron algunas de las palabras del sacerdote.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El padre Chucho añadió: “Este país se prepara para una guerra civil, este país va a llegar a una guerra civil si no reaccionamos”.

En medio de su misa en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia en el barrio Castilla en Bogotá, el sacerdote aseguró que Colombia se prepara para una guerra civil - crédito Redes sociales/X

En efecto, las palabras del padre, aunque fueron aplaudidas por los feligreses que se encontraban en el recinto religioso, fuera de él la situación fue otra, pues tomaron las declaraciones como dirigidas al actual gobierno.

En entrevista con Semana, el Padre chucho reveló el viacrucis que está padeciendo por cuenta de sus palabras, por lo que incluso estaría pensando de abandonar el país:

“He recibido todo tipo de amenazas. Tengo unos sobrinos que el año pasado (Juan Felipe y Francisco José Orjuela) tuvieron que salir de Colombia. Llevo esa tristeza, ese dolor, porque fueron atacados por ser mis sobrinos. (...) Sí tengo en este momento la posibilidad de irme a Estados Unidos, le agradezco al Gobierno norteamericano que me entregó una visa para poder estar allí, pero quiero estar en Colombia, a pesar de las amenazas y el dolor que llevo”, expresó el religioso en entrevista con el mencionado medio.

El sacerdote aclaró que lo que quiso decir fue que la delincuencia puede ser un detonante para la guerra civil en el país - crédito padrechuchocol/Instagram

El Padre Chuco agregó que ya está consultando con su obispo el posible traslado: “Hablé con mi obispo Juan Vicente Córdoba, si Dios quiere que esté en un lugar donde tengo amenazas, lo haré. Si en algún momento el obispo me dice que debo salir, tengo que obedecer. Él, después de mi homilía, me dijo que me quería apoyar, porque escuchó el sermón el fin de semana pasado. Afirmó que yo no había maltratado la institución y que nunca me había visto u oído hablar mal de un presidente”.

Adicionalmente, Orjuela afirmó que con sus palabras no pretendió “maltratar” al presidente Petro, quien, una vez conoció las controvertidas declaraciones, declaró: “No es por una moda que yo llegué a la Presidencia, yo llegué porque hay un río profundo y tronador en la cimiente, en el seno del pueblo, que ha arrancado y no va a frenar; y de nosotros depende que no sea como llaman por ahí el padre Chucho que una guerra civil. Qué guerra civil ni qué carajos, esto puede hacerse en paz al mejor estilo cristiano”.

En medio de la misa del 17 de marzo de 2024, el sacerdote se pronunció sobre la guerra civil en Colombia. El presidente Petro respondió - crédito Johan Largo/Infobae

Por su parte el sacerdote añadió que las agresiones físicas también lo han llevado a considerar en suspender las procesiones que se realizarán por la Semana Santa; además que no descarta que pida escoltas por su seguridad:

“Sí, está en riesgo mi vida. En Semana Santa suspendo todas las procesiones en las que pueda exponerme. No tanto pensando en que me hagan daño. Un niño que vea un crimen, un golpe que alguien me propine, no es bueno. Me han querido golpear, me han tirado botellas, piedras, me han escupido. Me duele que alguien al lado mío, especialmente un niño, vea eso”.

Orjuela complementó, en entrevista con el medio citado, que tiene una cercanía con el presidente Petro, pues cantaba con uno de sus primos hermanos: “No conozco al presidente y tuve un sueño en el que vi que me encontraba personalmente con él. Le dije: presidente, conozco a su familia, todo lo que usted tiene en su corazón para hacerle bien a los que más sufren lo logrará con la bendición de Dios. Me quisiera encontrar con Petro para decirle que Dios lo bendiga”.

Por ello, el sacerdote espera encontrarse en algún momento con el presidente para cantarle juntos a Dios: “(...) Si me encuentro a Uribe, a Petro, los bendigo. Me gustaría coger una guitarra y decirle al presidente: ‘Venga, yo conozco a su primo, invitémoslo y cantémosle algo a Dios’”.