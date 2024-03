Westcol le dedicó un conmovedor mensaje a Aida Victoria Merlano tras recibir una condena de 13 años de prisión

Aida Victoria Merlano recibió el apoyo incondicional de su pareja - crédito Elsa Barrera/ Infobae

El jueves 21 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá anunció la sentencia a la que se enfrentaría Aida Victoria Merlano por presuntamente ser cómplice de la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano, cuando cumplía una cita odontológica el primero de octubre de 2019.

Aida Victoria fue condenada a 13 años y ocho meses de prisión, sin la posibilidad de acceder al beneficio de casa por cárcel. La justicia decidió con severidad en el caso aumentando su condena y quitándole beneficios, debido a que, de acuerdo con lo indicado en la audiencia por el magistrado Fabio David Bernal, las pruebas contra la influencer son contundentes y evidenciarían que llevó al consultorio los elementos que permitieron que se ejecutara el plan de escape de su mamá.

Así las cosas, Aida Victoria tendría que cumplir su pena tras las rejas; no obstante, será la Corte Suprema de Justicia la que deje en firme la sentencia. Precisamente fue la creadora de contenido la encargada de hacer la aclaración a sus seguidores, una vez el alto tribunal dictó el fallo en su contra:

“Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme”.

Merlano indicó que seguirá dando la pelea hasta el final, defendiéndose en libertad: “Y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.

Ante el difícil momento que está atravesando su novia; Luis Villa, conocido como Westcol, aprovechó su amplia audiencia en la red social Instagram para declararle su apoyo a la barranquillera:

“Te amo con todo mi corazón (...) Ojalá todo el mundo pudiera conocerte, aunque sea un ratico para que se den cuenta de la persona tan increíble que eres. Gracias a todas las personas que están ahí apoyando a Aida. Yo creo que por primera vez todos pensamos lo mismo”, fueron las palabras del streamer paisa.

En un siguiente video, el creador de contenido aseguró que ha estado acompañando a su novia en el complicado proceso judicial que lleva, motivo por el cual ha estado ausente de las redes sociales.

Cabe recordar que Westcol también fue objeto de un fallo en su contra emitido por la Corte Constitucional que lo halló culpable de lanzar expresiones discriminatorias y de odio contra la población Lgbtiq+, por lo que la Corte determinó que Villa debía realizar una publicación en la que eduque sobre los daños causados por discursos de odio y discriminación hacia dicha comunidad.

“Muchas personas obviamente no están de acuerdo con mis comentarios y bueno, pues al fin al cabo lo que me tocaba hacer es pedir perdón porque a mí no me han notificado de nada más, pero se supone que lo que me tocaba decir era salir y pedir perdón por los comentarios que hice y eso ya lo hice yo hace mucho rato”, fue la reacción del joven influencer, una vez conoció la orden de la Corte.

Pese a las objeciones que puso en un principio, el creador de contenido finalmente publicó un video ofreciendo disculpas públicas, a su manera:

“Normalmente, para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados, es muy normal y no sentimos menos, pero después de que hubo todo este problema a mí me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla (…) La cagué re duro y pues la idea es que tomemos consciencia de esto, a lo bien, y que vean que entendí y que estoy arrepentido”, expresó Westcol.

"Para Una Sociedad A La Que Le Importa Más Las Palabras Que Los Hechos", escribió el influenciador en el momento que ofreció disculpas públicas por sus comentarios en contra de la cominidad LGBTIQ

Cabe recordar que Westcol tendrá que participar en jornadas de capacitación mediante actividades pedagógicas sobre los derechos de las personas Lgbtiq+ y difundir información educativa al respecto.