Salmo 4: la oración para hallar esperanza en momentos de angustia antes de dormir

El salmo 4 de la Biblia relata la experiencia de un orante, que en momentos de angustia recibió calma - crédito Jesús Aviles/Infobae

Se acerca la Semana Santa, celebrada entre el domingo 24 de marzo y el domingo 31 de marzo. Es el tiempo más importante del año para los católicos practicantes, porque se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el hijo de Dios en la Tierra, considerado el Mesías.

Los feligreses, en su fe, buscan el perdón de sus pecados y la fortaleza para poder llevar una nueva vida, alejados de los errores con los que cargan. Asimismo, en oración, suele pedir a Dios aquello que necesitan para sí mismos y para los demás.

En la Biblia, texto sagrado del catolicismo, el evangelio de San Lucas recuerda, justamente, que todos aquellos que se inmiscuyan en oración, expresando sus problemas y buscando soluciones, tendrán una respuesta.

“Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan! Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas”, se lee en el texto.

Para que los creyentes del catolicismo tengan una fe que no sea "tibia", se requiere de una oración constante - crédito Pixabay

Sin embargo, de acuerdo con el papa Francisco, la oración es la clave de todo y, además, la base para tener una fe “fortalecida”. De hecho, la Arquidiócesis de Bogotá invita a los feligreses a no desistir de ella, que además es considerada una forma de diálogo con Dios.

“Hoy Jesús nos ofrece el remedio para calentar una fe tibia. ¿Y cuál es el remedio? La oración. La oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma. Pero es necesario que sea una oración constante. Si tenemos que seguir una cura para estar mejor, es importarte cumplirla bien, tomar los medicamentos en la forma correcta y a su debido tiempo, con constancia y regularidad”, detalló el sumo pontífice, citado en el medio Omnes.

Los salmos son oraciones que expresan los momentos de la vida del ser humano y los sentimientos que surgen - crédito Jesús Aviles/Infobae

La Biblia compila más de 100 salmos, catalogados como oraciones, que se refieren a diversas situaciones que los seres humanos enfrentan en la vida; momentos de alegría, tristeza y angustia. Uno de ellos se enfoca en la paz y los beneficios que se reciben por parte de Dios.

Salmo 4: Oración vespertina de confianza en Dios

¡Cuando llamo, respóndeme, Dios, mi defensor! En la angustia tú me has dado sosiego: ten compasión de mí y escucha mi oración.

¿Hasta cuándo, señores, no querrán entender? ¿Por qué aman la falsedad y buscan la mentira?

Sepan que por mí maravillas hace el Señor, tan pronto como lo llamo, él me escucha.

Si tienen rabia, no se arriesguen, guárdenlo para ustedes, en la cama, y quédense luego callados.

Según la ley, ofrezcan sacrificios y pongan su confianza en el Señor.

Muchos dicen: “¿Quién nos hará ver la dicha? ¡Muéstranos, Señor, tu rostro alegre!”

Que rebosen de trigo y vino, más alegría das tú a mi corazón.

En paz me acuesto, y en seguida me duermo, pues tú solo, Señor, me das seguridad.

Cabe resaltar que para llevar una vida conforme al catolicismo, no basta con orar. Hay que actuar pensando en los demás y buscar poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, plasmadas en el texto sagrado.

El arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, recuerda que se debe actuar con responsabilidad, sabiendo que las acciones tienen consecuencias - crédito Anja/Pixabay

“Si una persona ha madurado en la responsabilidad y ha sido educada en la responsabilidad, entonces es consciente de que cada cosa que realiza, cada decisión que toma tiene consecuencias”, explicó en su momento el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis José Rueda Aparicio, citado por la arquidiócesis.