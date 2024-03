Alina Lozano se hizo una prueba de embarazo después de tener síntomas: cuál fue el resultado

Alina Lozano experimentó síntomas de embarazo, lo que llevó a la pareja a soñar convertirse en padres -crédito Alina Lozano/Facebook

La reconocida pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez ha capturado nuevamente la atención del público y de la prensa con recientes actualizaciones sobre su intento de convertirse en padres, pese a la controversial diferencia de edad de 30 años que existe entre ellos. Según compartieron en un emotivo video, a pesar de haber experimentado síntomas de embarazo, la segunda prueba a la que se sometió Lozano resultó negativa, pero reafirman su deseo de seguir intentando expandir su familia.

La actriz colombiana, cuya relación con Velásquez ha sido objeto de especulaciones y polémica desde su revelación, expresó en el video: “He sentido cosas que sentí en mi primer embarazo como que se me quitaron las ganas del dulce y el azúcar y yo soy adicta. Segundo, se me bajaron las ganas de comer muchísimo, en general y también me he subido de peso”.

Mientras que su pareja mostró su incondicional apoyo diciendo: “Bueno, no importa, te amo mucho, vamos a seguir intentando, no te preocupes, vamos a seguir luchando por tener el bebé que tanto queremos y por agrandar la familia las veces que sea necesario”. Estas palabras de la pareja reflejan no solo la ilusión, también la resiliencia de ellos ante los desafíos en su búsqueda de ser padres nuevamente.

Los comentarios del video publicado por parte de la pareja estuvieron dividos entre personas que brindaron su apoyo y otras criticando a los creadores de contenido: “Perdón por la pregunta, ¿pero la señora, todavía puede tener hijos?”; “Yo salí embarazada y estaba con menopausia y me salieron gemelas, tengan fe mi hermosa Alina que Dios es bueno y de todas maneras se ve que Jim te ama, bendiciones y no se pongan tristes”; “Dios quiera salga positivo, suerte”; “Positivo para ridículo 😂”.

La actriz conocida por participar en las producciones Pa’ quererte, Encuentros cercanos, Felices los cuatro, Hasta que la plata nos separe, Pedro el escamoso y muchas más había sido madre previamente de Samuel, fruto de su pasada relación con el también actor Mijail Mulkay.

Lozano en anteriores videos ya había expresado su determinación y esperanza al compartir: “Amigos, les tenemos una noticia que nos tiene muy emocionados y es que vamos a ser padres (...) Él por primera vez, yo por segunda vez, yo sé que van a empezar a decir ‘eso es imposible, ella es una cucha, usted ya está viejita, va a ser la abuelita de ese niño’, bueno sí, voy a ser lo que ustedes quieran, pero para nosotros es mi segundo hijo y el primer hijo de mi amor”, desafiando las expectativas y estereotipos de los detractores en las redes sociales.

Asimismo, el joven de 24 años concedió una entrevista a Lo sé todo refiriéndose a su búsqueda de bebé junto a la actriz: “Hasta ahora estamos buscando médicos. Ya empezó ella a hacerse los exámenes para saber cómo está su cuerpo, cómo está su producción ovárica y demás, pero digamos que es un proceso largo y también lo queremos hacer bien. Estamos viendo muchas alternativas, entonces ahí vamos”.

La boda de Lozano y Velásquez en noviembre del 2023, celebrada en el municipio de Subachoque, despejó dudas sobre la autenticidad de su relación, marcada por críticas en redes sociales, la mayoría debido a la gran diferencia de edad y al contenido que ambos comparten en sus plataformas digitales. Su matrimonio fue un momento de unión y felicidad que reafirmó su compromiso el uno con el otro: “‘Ali’, amor, eres una mujer maravillosa. Mi corazón explota de pensar que voy a estar contigo toda la vida. Te amo, te respeto, te admiro, vales oro”, fueron las palabras que el influencer le dedicó a la actriz.