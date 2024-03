Miguel Ángel del Río insistió en que Aída Victoria Merlano es inocente: “Para mí aquí no hay delito”

Miguel Ángel del Río, abogado de Aída Victoria Merlano insistipo en la inocencia de su apoderada - crédito Colprensa y Miguel Ángel del Río/página web

El proceso judicial de la influencer Aída Victoria Merlano Manzaneda, que fue condenada a más de 13 años de prisión por participar en la fuga de su madre, la exrepresentante Aída Merlano Rebolledo, ha generado ruido entre quienes dicen que ella fue parte de la autoría del escape, como quienes afirman que solo fue cómplice.

Dicha disyuntiva ha sido determinante para todo el litigio al que ha sido sometida la joven de 24 años. De hecho, su abogado, Miguel Ángel del Río, continúa sosteniendo que la joven es inocente, según su análisis.

En recientes declaraciones que concedió en entrevista a Blu Radio, el jurista aseguró que “mi defensa le apostaba a la ausencia de responsabilidad penal, para mí aquí no hay delito”. Su tesis se basa en que si “el hecho de que Aída Victoria tuviera conocimiento de que su madre se iba a escapar la hacía penalmente responsable, la respuesta es ¡no!”.

Por eso amplió la aseveración, mientras expresó que sí esperaba el aumento del tiempo en prisión -que en la primera instancia del juicio era de 7 años-, “porque el juez de primera instancia se equivocó en su valoración de la dosificación punitiva. A ella, en un primer momento, se le acusa como coautora del delito de fuga de presos. Dentro de las condiciones realizadas por el juez sobre el cual apelamos, se estableció que no era en calidad de coautora sino en calidad de cómplice”, explicó.

Aída Victoria Merlano fue condenada a más de 13 años de cárcel - crédito Colprensa montaje Infobae

Añadió que “esa eventualidad no la podía hacer el juez de primera instancia porque, en material penal, hay un principio de congruencia, es decir, lo que se imputa por parte de la Fiscalía y se establece en el escrito de acusación debe considerarse en la sentencia. En ese sentido, hubo un error”, en vista de que él apeló a la “responsabilidad penal” de la joven, mientras que la Fiscalía apeló al tiempo de condena que se había establecido luego del cambio de estado de coautoría a cómplice del escape de la exfuncionaria.

“El debate es sobre la ausencia de responsabilidad penal”: abogado de Aída Victoria Merlano

Sostuvo el defensor que pese a la condena en segunda instancia, procederá a continuar su caso con la consigna de que “para mí aquí no hay delito”. “Eso es lo que yo buscaba en ese momento y es lo busco hoy, además, porque acudiremos a la Corte Suprema de Justicia; entonces, a mí no me interesaba dar ese debate, el mío era sobre el tema penal”.

Aída Merlano se fugó de las autoridades, mientras asistía a una cita odontológica, en abril de 2019 - crédito X

Además, criticó al sistema judicial por intensificar el juicio contra la creadora de contenido desde una perspectiva de género. “La justicia no ha juzgado con la misma rigurosidad a quienes han estado detrás, por ejemplo, de la señora Merlano (la madre de Aída Victoria). Los clanes políticos de la costa siguen intactos; pero una mujer que decidió enfrentarlos, que vino al país a acogerse a la justicia, sobre el cual está en trámite un principio de oportunidad, pues está perseguida”.

Aseveró que “las autoridades judiciales terminaron acogiendo una posición bastante alejada del proceso valorativo y terminaron condenándola. Pero desde un inicio, esta persecución en contra de la hija de Aída Merlano fue absolutamente grotesca, denigrante”.

El defensor de Aída Victoria Merlano aseguró que el proceso judicial contra su cliente no ha sido tan riguroso como los que se han avanzado contra los "clanes de la costa" - crédito: @arturocharc - migueldelrioabg / Instagram

Aún así, la Fiscalía General de la Nación afirmó queAída Victoria sí tuvo un papel clave al ingresar elementos esenciales para la huida de su madre.

Mientras el proceso sigue, el abogado Del Río sigue en búsqueda de anular la sentencia, que describe como “injusta”. Esta acción ha sido apoyada por voces como la del abogado penalista Iván Cancino, quien enfáticamente sostiene en X que “Aída Victoria Merlano no cometió ningún delito”, calificando también el fallo en su contra como una “condena injusta”.

Además, puso en duda la robustez de las pruebas empleadas en el proceso y manifestó que no demuestran una “responsabilidad penal” de Merlano.