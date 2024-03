Donde está alias Iván Mordisco: tiene un esquema de seguridad con cincuenta hombres fuertemente armados

Alias Iván Mordisco es uno de los hombres más buscados del país - crédito EFE

En medio de sus intenciones de instaurar la “paz total” en el país el presidente Gustavo Petro decidió entablar negociaciones con los destinos grupos grupos armados del país, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, comandado por alias Iván Mordisco,.

Este peligroso guerrillero tiene más de 15 órdenes de captura en su contra por decenas de delitos, entre los que se destacan conformación de grupos organizados con posterioridad al acuerdo de paz, reclutamiento de menores de edad; narcotráfico, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, entre otros.

Las negociaciones con el EMC no fueron fructíferas debido al incumplimiento de sus diferentes facciones con los acuerdos establecidos de no violar el cese al fuego bilateral y no atacar a la población civil, razón por la cual el presidente Gustavo Petro decidió retomar las acciones militares en contra de ese reducto guerrillero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con el levantamiento del cese al fuego se reactivaron las órdenes de captura contra los subversivos del Estado Mayor Central y alias Iván Mordisco se convirtió en uno de los más buscados a nivel nacional por lo que, para evitar su detención, decidió moverse continuamente entre distintas zonas del país y reforzar su esquema de seguridad que está integrado por cincuenta guerrillero.

Iván Mordisco se mueve con un esquema de seguridad de 50 personas - crédito Mario Quintero / Reuters

Según le dieron a conocer fuentes de inteligencia militar a W Radio Néstor Gregorio Vera Fernández, nombre de pila del comandante guerrillero de 49 años, ha sido rastreado por tropas del Ejército que corroboraron que no se queda más de dos horas en un mismo lugar.

El medio citado dio a conocer que el comandante guerrillero cambia constantemente de carros, camionetas y motos para evitar ser rastreado por las autoridades; además, según recopilaciones de inteligencia, se desplaza entre departamentos como el Meta, Guaviare, Caquetá y algunas zonas del Catatumbo, donde tiene fuerte presencia armada el Estado Mayor Central, por lo que es casi impenetrable la seguridad con la que se moviliza el guerrillero.

Las autoridades también revelaron que el cabecilla de la disidencia es muy paranoico con el grupo de cincuenta hombres armados que lo cuidan, a tal punto que no acepta que nadie ingrese al ‘grupo élite’ de guerrilleros y que él mismo vigila cómo preparan su comida, para evitar que le pongan algún tipo de veneno o somnífero.

El presidente pidió al Ejército que capturen con vida a Iván Mordisco - crédito Presidencia de la República/Ernesto Guzmán/EFE

Por su parte, el presidente Gustavo Petro tildó al guerrillero de “traqueto vestido de revolucionario” y ordenó a las Fuerzas Armadas del país que lo capturaran vivo.

“Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten, porque dice en Twitter que él dijo que y entonces Vicky dice que el tuit dijo que y me tienen un escándalo, cuando yo, ni de chiquito, me quise meter a la Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Entonces no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz, hace 30 años, y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación, para que le comente allá a los comandantes del Ejército de Colombia”, aseveró el presidente Gustavo Petro.

Alias Iván Mordisco está en el cartel de los más buscados - crédito ministerio de Defensa

Así mismo, las autoridades publicaron afiches de los más buscados del país, en los que aparecen 117 delincuentes de grupos armados como Comando Central del ELN y el máximo comandante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco.

“Invitamos a la ciudadanía a que nos ayude en la captura de estas personas. Se ofrecen recompensas de hasta 3.228 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los objetivos de alto valor pertenecientes a los grupos armados organizados responsables de estas conductas (homicidio de líderes sociales), pero también por información que permita capturar a mandos medios de las principales estructuras vinculadas a estos hechos”, dijo el ministro de Defensa Iván Velásquez.