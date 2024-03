Salmo 42: la oración para enfrentar la tristeza y los momentos difíciles de la vida

El salmo 42 recuerda a los creyentes la importancia de poner la esperanza e Dios para hacer frente a los problemas - crédito Jesús Aviles/Infobae

El tiempo litúrgico de Cuaresma de la religión católica se compone de 40 días, que simbolizan el tiempo que duró Jesucristo en el desierto, enfrentando retos, obstáculos, dificultades y tentaciones que logró superar con éxito. Es por eso que se invita a los creyentes a afrontar la vida como lo hizo Cristo, a la evaluación de sus acciones y al cambio; es todo un tiempo de preparación para la Semana Santa.

Pero, ¿cómo evitar desmoronarse ante los problemas? El papa Francisco recordó en 2021 que rezar es uno de los caminos clave para poder enfrentar la vida de manera diferente, con todo y las complicaciones que acarrea. Además, indicó que lo importante es mantener la principal misión que todo católico tiene: llevar amor y esperanza a los demás.

“Rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida; la luz de la fe no es para una bella emoción espiritual. No, este no es el mensaje de Jesús. Estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que, iluminados por su luz, podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes”, precisó en su momento, citado por el medio de comunicación católico Omnes.

En el Libro de los Salmos se compilan oraciones que reflejan todos los sentimientos humanos que llegan con el paso del tiempo, en medio de distintas situaciones. Según la Arquidiócesis de Bogotá, hay salmos sobre la alegría, la tristeza, el dolor, las dudas, las amarguras y las esperanzas.

Como lo hizo Jesucristo durante 40 días en el desierto, se invita a los creyentes a enfrentar las tentaciones y dificultades - crédito Gerd Altmann/Pixabay

“Leyendo y releyendo los salmos, nosotros aprendemos el lenguaje de la oración. Dios Padre, de hecho, con su Espíritu, los ha inspirado en el corazón del rey David y de otros orantes, para enseñar a cada hombre y mujer cómo alabarle, darle gracias, suplicarle, cómo invocarle en la alegría y en el dolor, cómo contar las maravillas de sus obras y de su Ley. En síntesis, los salmos son la palabra de Dios que nosotros humanos usamos para hablar con Él”, explicó en su momento el Papa Francisco, citado por la Arquidiócesis.

Uno de los 150 salmos de la Biblia, justamente, presenta a los feligreses una oración para los momentos difíciles de la vida, recordando la importancia de la esperanza y la fe.

La oración el diálogo con Dios, es clave para los practicantes del catolicismo - crédito Himsan/Pixabay

Salmo 42: 1-12 - Mi esperanza está en Dios

Del maestro de coro. Poemas de los hijos de Coré.

Como la cierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío;

mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: ¿cuándo podré ir a ver el rostro del Señor?

Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, y a lo largo del día me repiten: “¿Dónde está tu Dios?”.

Quiero recordar aquello y desahogar mi alma; cuando entraba en la casa de Dios como en cortejo noble, al son de gritos de alegría y dando gracias entre la multitud en fiesta.

¿Por qué te afliges, alma mía, por qué te quejas? Espera en Dios, que aún he de alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío.

Mi alma en mi interior se aflige, por eso te recuerdo desde la región del Jordán, desde el Hermón y el monte de Misar.

Un abismo llama a otro abismo al fragor de tus cascadas; todas tus olas y tus crestas pasaron sobre mí.

Señor, ejerce de día tu misericordia, y de noche te cantaré un cantar, una oración al Dios de mi vida.

Quiero decir a Dios, mi roca: “¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar triste, bajo la opresión de mi enemigo?”.

Mis huesos se quebrantan, mis opresores me insultan, y me repiten a lo largo del día: “¿Dónde está tu Dios?”.

¿Por qué te afliges, alma mía, por qué te quejas? Espera en Dios, que aún he de alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío.

La llegada de la Semana Santa

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de la conversión y la reconciliación con Dios; es una preparación para la Semana Santa y la Pascua - crédito vecstock/Freepik

Entre el domingo 24 de marzo y el domingo 31 de marzo de 2024 se celebrará la Semana Mayor del catolicismo, en la que se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. Ese domingo 31 de marzo llega la Pascua, que recuerda la resurrección del hijo de Dios encarnado en la Tierra.

Para vivir estas fechas, se toma el tiempo de Cuaresma como una preparación espiritual y de conducta. “Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo”, explicó el sumo pontífice, citado en Omnes.