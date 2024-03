Festival Estéreo Picnic: mil uniformados de la Policía brindarán seguridad a los asistentes

La Policía de Bogotá dispondrá de diferentes recusos para brindar seguridad a los asistentes del Festival Estéreo Picnic - crédito Colprensa.

Teniendo en cuenta que para el Festival Estéreo Picnic 2024 se prevé una asistencia masiva de más de 45.000 espectadores, la Policía Metropolitana de Bogotá dispondrá de un amplio dispositivo con todas sus capacidades humanas y tecnológicas para brindarles seguridad.

Así lo anunció el brigadier general Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Tendremos un acompañamiento de todas nuestras especialidades, como Investigación Criminal, Inteligencia, Policía de Carabineros, Tránsito y Transporte, Infancia y adolescencia, nuestra fuerza disponible”, dijo el oficial.

Los carabineros de la Policía acompañarán la seguridad en el Festival Estéreo Picnic - crédito Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este personal estará a cargo de realizar actividades de prevención, como registro a personas, plan baliza, patrullajes. “Además, tendremos un punto de atención para que los ciudadanos que requieran presentar alguna clase de denuncia, lo hagan allí en este lugar”, agregó el comandante.

De igual forma, la Policía dispondrá de un componente especial de aviación que estará monitoreando desde el aire el normal desarrollo de las actividades en los conciertos del festival, a través del halcón y del Siat (Sistema Aéreo No Tripulado).

La Policía vigilará el FEP desde los cielos - crédito Colprensa.

Por otra parte, el comandante anunció que la Policía estará acompañando la operación del sistema de transporte masivo, que con motivo del festival, que se realizará en el Parque Simón Bolívar, funcionará en horario extendido desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. “Con el fin de prever afectaciones de movilidad en la capital, Transmilenio operará entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Nosotros estaremos acompañando los recorridos, las estaciones del Transmilenio y es así como vamos a garantizar, entre comunidades y autoridades de policía, un normal desarrollo de este importante evento de la ciudad”, dijo el oficial.

General José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá.

Por último, el oficial hizo una serie de recomendaciones: “Por favor, prevean su llegada con anticipación y atiendan las recomendaciones de nuestros policías y del personal de logística del evento, especialmente en los puntos de ingreso y alrededor del parque. Sean moderados en el consumo de bebidas alcohólicas. Una vez que termine el evento, eviten conducir en estado de ebriedad. Aseguren también sus objetos personales, teniendo en cuenta que las aglomeraciones son un factor de oportunidad para realizar el denominado hurto a través del cosquilleo. Si tienen alguna novedad, llamen al 123.”

Lo que deben saber todos los que vayan a asistir al Festival Estéreo Picnic

El detalle esencial a tener en cuenta sobre la jornada es que las puertas del Parque Simón Bolívar se desbloquearán para los asistentes desde las 2 de la tarde, confirmación dada por Páramo, la empresa productora del FEP y responsable de la logística del evento, a Infobae Colombia.

“Importante que la gente llegue temprano para que sigan y hagan su ruta festivalera. El festival no cuenta con parqueaderos oficiales entonces lo mejor es que lleguen en cualquiera de las opciones de transporte público que ofrece la ciudad”, dijo Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo a este medio.

Según el itinerario establecido para el FEP, el 21 de marzo las actividades inician a las 4:30 p.m., contando con las actuaciones de Lucas Hill en el escenario Adidas, y Mariscos en el escenario Colsubsidio. Ambos espectáculos estarán programados hasta las 5:15 p.m.

Lucas Hill será el encargado de abrir la primera jornada del FEP 2024 - crédito Colprensa

Maca & Gero y Buha 2030 tendrán el honor de abrir los eventos en los escenarios Johnnie Walker y CeraVea, respectivamente, a las 5:10 p.m., con presentaciones que se extenderán hasta las 6:00 p.m.

En cuanto al segmento internacional, las actuaciones comenzarán a las 6:45 p.m. en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe, destacándose el cantante y compositor irlandés Hozier, así como la agrupación neozelandesa Leisure.

Posteriormente, desde las 7:45 p.m. hasta las 11:00 p.m., los cuatro escenarios serán testigos de las actuaciones de diversos artistas que buscan ofrecer una noche memorable. Entre ellos se encuentran Thirty Seconds to Mars, en el escenario principal, junto a King Gizzard & The Lizzard Wizard; The Virginia Valley, Limp Bizkit, entre otros.