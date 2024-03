Cepellini no quiso dejar botado a Nacional en Libertadores y jugó con una costilla fisurada: ofreció disculpas a la hinchada

El uruguayo fue enfático en la crisis que están atravesando y envió un mensaje a los hinchas de Nacional - crédito Nacional Oficial / X

El mediocampista uruguayo Pablo Daniel Ceppelini ofreció disculpas al público de Atlético Nacional por la situación actual del equipo, al mismo tiempo que manifestó confianza en la clasificación a los cuadrangulares.

Ceppelini, junto a Álvaro Angulo, participaron en una conferencia de prensa en Guarne, sede deportiva del club, donde también compartió detalles de una lesión personal sufrida en un encuentro contra Nacional de Paraguay.

Jugué con una costilla fisurada

Además de estas reflexiones, Ceppelini reveló haber jugado lesionado durante el enfrentamiento con Nacional de Paraguay, específicamente con una costilla fisurada, demostrando su compromiso con el equipo en un momento dónde se necesita más que nunca la unión de todas las partes.

“Me gusta estar en los malos momentos, ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado, no es excusa, afortunadamente ya me recuperé”, aseguró Pablo.

Este gesto muestra el esfuerzo y la determinación del uruguayo por contribuir al éxito de Atlético Nacional, pese a las dificultades enfrentadas. Pablo es el ‘10′ y por su trayectoria y experiencia está llamado a ser de los más importantes del rentado nacional. El club antioqueño ya está eliminado de la Libertadores y solo le queda pensar en lo que viene en este 2024.

El mediocampista y '10' del 'Verde Paisa' aseguró que todo es posible si se une la hinchada al equipo - crédito Nacional Oficial / X

Las disculpas ofrecidas por Ceppelini a los aficionados, junto con su convicción de revertir la situación adversa y clasificar a los cuadrangulares, reflejan una mezcla de responsabilidad y esperanza dentro del vestuario de Atlético Nacional.

Disculpas y motivación a la hinchada

Durante esta comparecencia ante los medios, Ceppelini admitió sentir vergüenza por no cumplir con las expectativas de la afición, especialmente en un momento crucial de la temporada.

Primero ofreció disculpas y aseguró que la intención del equipo es crecer: “Al hincha, pedirles disculpas, nosotros sentimos vergüenza de no poder darles una victoria. Contra Pasto nos jugamos una final, porque se nos va el tren y si ganamos, nos metemos en la pelea”.

El uruguayo Pablo Cepellini lidera al equipo antioqueño en una de las peores temporadas en toda la historia del club - crédito Heuler Andrey / Reuters

Luego subrayó que el apoyo de la gente es vital para buscar darle vuelta a la página en este torneo: “Necesitamos el apoyo de la hinchada. El nuevo cuerpo técnico tiene un método de trabajo excelente. Tengo la confianza de que nos vamos a meter entre los ocho, es difícil, pero con el grupo que hay, los partidos que tenemos por delante y ganando el domingo, vamos a tomar otro aire en la camiseta”, aseguró el uruguayo.

El mensaje del mediocampista, cargado de sinceridad, busca reforzar el vínculo con la hinchada y motivar a sus compañeros de equipo ante los desafíos venideros.

Nuevo cuerpo técnico, nuevos aires

El cambio en el cuerpo técnico del equipo fue destacado por el jugador como un factor que podría influir positivamente en el rendimiento futuro, subrayando el excelente método de trabajo del nuevo staff y la importancia de contar con el apoyo de los seguidores para remontar la situación.

“No entrar a los ocho sería un gran fracaso para Nacional, pero estoy convencido que vamos a entrar. Estamos trabajando para revertir esto, hay un grupo espectacular que trabaja todos los días con muchas ganas”, aseguró Cepellini.

Pablo Repetto vive su primera experiencia en el fútbol colombiano tras triunfar en Uruguay y Ecuador - crédito Atlético Nacional

Las declaraciones buscan transmitir un mensaje de optimismo y compromiso hacia la posibilidad de entrar en la lucha por los primeros ocho puestos, considerando que no lograr este objetivo representaría un fracaso para la institución.

El técnico uruguayo también ha hablado sobre lo que está pasando con Atlético Nacional y aseguró que: “Teníamos la ilusión y parecía que iba a ser favorable. Estoy pensando en terminar dejando todo, después haré una evaluación profunda y tomar decisiones con los directivos para encarar lo que viene. Estamos viviendo una crisis en la parte anímica que es importante en el fútbol y toca revertirlo juntos”.