Así suena la música de Miguel Melfi: esto dicen las cifras sobre si realmente era famoso

Cuando comenzó La casa de los famosos hubo críticas de televidentes porque algunos de los participantes no eran conocidos. De hecho, Juan Francisco Domínguez, productor ejecutivo del programa y director de Entretenimiento de RCN, tuvo que justificar la elección del casting.

“Lo que pasa es que a la hora de escoger famosos, para este programa o para cualquiera, no pensamos solamente en un público, sino en todos los diferentes nichos. Por ejemplo, no soy usuario de TikTok, pero otros sí. Puede que yo no conozca mucho sobre los influencers de la costa, pero nos dimos a la tarea de representar a cada región. Algunos dirán que no son tan famosos, pero Shakira no quiere venir o Maluma tiene su agenda llena, pero tratamos de buscar gente que nos represente”, expresó el dirigente.

Uno de los protagonistas es Miguel Melfi, quien ha causado revuelo por su romance con Nataly Umaña, la cual está casada con Alejandro Estrada. Involucrarse con una de las pocas mujeres no solteras del formato y ser líder por dos semanas lo convirtió en uno de los más destacados de la competencia.

No obstante, muchos se preguntaron quién era en el momento en que fue anunciado como parte del reality. Junto con Isabella Santiago, son los únicos dos extranjeros del equipo. La venezolana había actuado en Lala’s Spa, por lo que se hizo conocida en el país, pero él no lo era hasta este momento.

Cuando la producción lo presentó dijo que era un cantante panameño. A pesar del rótulo colocado, el artista únicamente tiene 70.800 suscriptores en su cuenta de YouTube, acumulando veinte sencillos que han sido grabados en videos simples y que Compañera de vida ha sido el más exitoso con 1.2 millones de visualizaciones en la plataforma mencionada.

Esa canción se estrenó hace tres años en el canal del intérprete y no fue suficiente para que las siguientes tuvieran la misma fama. En los meses siguientes, sus videoclips de música urbana acumularon un promedio de 300 mil reproducciones. En su recorrido ha colaborado con otros talentos de su país, tales como Lil Yazilth, Mafee o Carlos Vallarino.

Por otro lado, vale la pena mencionar que comenzó su trayectoria musical con cover (nuevas versiones) de canciones de estrellas de la música latinoamericana, como Camilo, Greeicy o Dalex.

A pesar de tener poco impacto en el mundo digital como cantante, sí tiene gran repercusión en sus redes sociales como creador de contenido, debido a que cuenta con más de 764 mil seguidores, que lo convierten en uno de los perfiles más conocidos de Panamá.

Melfi lanza Volver, su nuevo sencillo antes de La casa de los famosos - crédito Melfi/YouTube

No en tanto, parte de su fama se debe a la participación que tuvo en el programa ecuatoriano El poder del amor, en el que tampoco llegó con mucho bombo, pero terminó robándose las miradas por la relación que construyó en la casa estudio con Andreína Bravo, quien sí es un hit en el país vecino, a la cual dejó poco después de haber finalizado la competición televisada.

Con la guayaquileña grabó algunos videos, sobre los que ella aseguró en Expreso que “surgió la propuesta del dúo, con el que comenzamos a hacer covers y ver cómo nos iba. Para mí eso era algo chévere, básicamente para redes. Pero en todo ese proceso aprendí muchísimo. Pero siempre quise hacer música propia”.

Según él dijo en En Contacto, de Ecuavisa, “mi relación con Andreína terminó (...) Nosotros dos sabemos cuáles fueron los motivos: no es por una relación con nadie más, no es porque se me vincule con nadie, simplemente nosotros teníamos algunos problemas ya tiempo atrás. Y, la verdad, no voy a hablar del tema ni voy a dar explicaciones. Las cosas se dieron como se venían dando. Mucha gente ha lanzado críticas y juicios en redes sociales porque tenían una idea que no era”.