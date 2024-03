El profético mensaje de Francisco Barbosa: hace un año advirtió del riesgo de constituyente promovida por Petro

Desde finales de abril de 2023, el exfiscal Francisco Barbosa veía cercano el anuncio de Gustavo Petro de una constiyente - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar a una asamblea constituyente —según él— debido al estancamiento de las tres grandes reformas de su Gobierno en el Congreso, ha generado una fuerte polémica en el espectro político. El primer mandatario, lejos de recular en su intención, ratificó que el momento de llevar a cabo este proceso ha llegado. Tanto así que desde su despacho ya compartieron cómo sería.

El anuncio de Petro, como era de esperarse, tomó por sorpresa a algunos, pero en el caso de otros lo que hizo fue confirmar sus sospechas. Uno de ellos es el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, al que le revivieron el lunes 18 de marzo de 2024 un discurso en el que anticipaba el deseo del jefe de Estado de proponer una constituyente. De hecho, lo hizo casi un año antes, en una de sus visitas a Barranquilla (Atlántico).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Fue el 21 de abril de 2023, durante una participación en III Congreso de Derecho Laboral y Seguridad Social, que se llevó a cabo en la Universidad de la Costa, en la que habló de lo que para él podría ser el deseo de Petro de llamar a una profunda reforma constitucional. Por lo que, en ese sentido, hizo un claro llamado a un frente común para defender, en su concepto, la institucionalidad, que estaría en riesgo con los anuncios del mandatario.

El hoy exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, en un evento en Barranquilla (Atlántico), el 21 de abril de 2023, se refirió al deseo del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente - crédito @zuletalleras/X

“Que no nos vayan a sorprender el próximo año y nos digan que no les sirvió la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso, ni las Cortes, y nos meta en el embeleco de una constituyente. Ojo con eso”, manifestó Barbosa, en un mensaje que por aquella época no pasó desapercibido. Y que desempolvaron once meses después de haberse producido, como un vaticinio de lo que se venía con el Gobierno nacional y sus iniciativas.

Las otras advertencias del exfiscal General

En su intervención, el exfiscal —que dejó el cargo el 12 de febrero, ante el cumplimiento de su periodo de cuatro años— también habló de otros temas claves a los cuales había que hacerle especial seguimiento. Otra clase de “embelecos” que no podían permitirse, como la conformación de una corte agraria, o una sala de anticorrupción, propuestas del jefe de Estado, que calificó como una “treta” del Ejecutivo y una clara violación a la independencia de poderes.

La relación entre Francisco Barbosa y Gustavo Petro terminó en los peores términos - crédito Europa Press

Además, Barbosa mostró sus reparos a lo que para él sería una intromisión de organismos de índole internacional en la investigación de hechos ocurridos en el territorio nacional. Y lanzó pullas al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su papel en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre 2014 y 2019, luego de dejar su cargo de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

“No podemos permitir una solicitud de comisión de Naciones Unidas para investigar. ¿Qué creyeron? ¿Que en Colombia la justicia es una justicia de opereta, que esto es un sainete, una zarzuela? Para lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica es generar crisis en la justicia”, afirmó el ex jefe del organismo judicial, en lo que sería una mención a lo hecho por Velásquez en territorio guatemalteco.

Esos pronunciamientos, en aquella jornada, generaron la molestia de algunos de los estudiantes del centro de educación superior, que le recriminaron a Barbosa en que ese no era un espacio para hacer sus observaciones al presidente. Sin embargo, el que era fiscal insistió en la necesidad de ser escuchado por el auditorio, por lo que prosiguió en sus señalamientos a Petro, en una tormentosa relación que los llevó a enfrentarse en los medios.