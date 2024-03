Andrés Cepeda compartió detalles de su carrera musical: compuso una canción para una fanática

Video de la canción Mil ciudades de Andrés Cepeda - crédito Andrés Cepeda/YouTube

El 13 de diciembre de 2024, Bogotá disfrutará de uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música romántica, en especial, la de Andrés Cepeda que llegará a la capital con su gira Nuestra vida en canciones.

Aunque son varias las ciudades que Cepeda visitará en su gira 2024, pues llegará a Ibagué el 27 de septiembre, Medellín el 28 de septiembre, Bucaramanga el 23 de noviembre, Manizales el 29 de noviembre y Cali el 30 de noviembre, para el artista su concierto en Bogotá es especial, pues es la ciudad en la que ha vivido muchas de las experiencias que lo han llevado a componer sus canciones.

Así lo dio a conocer Andrés Cepeda en una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, en la que se refirió a su concierto en el escenario más importante del país, el estadio el Campín: “Yo nací en esta ciudad, esta ciudad me formó, me deformó, me inspiró, me enamoró, me rompió el corazón, todo. Poder hacer un concierto como el que vamos a hacer en el Campin tiene muchísimo sentido para mí”.

Andrés Cepeda también anticipó que la capital ha sido tan importante para él que Bogotá será el nombre de su próximo álbum, en honor a todo lo que la ciudad le ha dado.

“Tan es así, que mi álbum nuevo, el álbum que estoy preparando es un álbum que lleva como título ‘Bogotá’, en homenaje a esa ciudad y a todo lo que me ha dado”.

Por ejemplo, Andrés Cepeda recordó uno de los momentos más bonitos que ha tenido en su carrera y que tuvo que ver con una iniciativa de la alcaldía de Antanas Mockus en las que las mujeres se tomaban la ciudad por las noches.

“Tengo un recuerdo muy especial. Estaba de alcalde Antanas Mockus y se inventaron algo muy lindo que se llamaba La noche de las mujeres y era una noche en la que nos invitaban a todos los hombres a que nos quedáramos en la casa y que las mujeres salieran a tomarse los espacios públicos, los lugares de entretenimiento, los bares, las discotecas, los restaurantes solo para mujeres”.

El cantante bogotano fue el invitado estrella a una de esas noches, por lo que terminó ofreciendo un concierto a más de 100.000 mujeres en el parque Simón Bolívar.

“Y en una de esas noches de las mujeres, me invitaron a mí para hacer un concierto gratuito al aire libre en el parque Simón Bolívar, y es una cosa que nunca voy a olvidar, yo salía a cantarle a 100.000 mujeres en el parque, una energía que no he vuelto a sentir”.

Otra de las historias que compartió Cepeda en su entrevista fue la curiosa relación que tiene con una fanática que lo ha acompañado en muchas de sus giras, por lo que asiste a muchos de sus conciertos.

“Tengo una fanática súper loca, que todavía anda por ahí, pero le tengo un cariño muy especial, está frita, porque es muy apasionada de esta música que hacemos y por cosas de la vida, primero por cosas de su estudio, después por cosas de su trabajo y ahora por cosas de su vida profesional, va a todo”.

Incluso, ha sido tan cercana la relación entre el artista y la fanática, que Andrés Cepeda terminó por componerle la canción Mil ciudades, que se convirtió en el título de su séptimo álbum de estudio y en el que se pueden encontrar canciones como Desesperado y Mejor que a ti me va.

“Tan es así que decidí escribirle una canción que le dio título a mi álbum antepasado, y es un álbum que se llama Mil ciudades”.