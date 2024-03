Reforma a la salud: Partido Liberal tampoco apoyará ponencia alternativa

El senador Miguel Ángel Pinto, en nombre de su colectividad, se desmarcó de la ponencia alternativa que estaría construyendo el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) e insistió en que votarán por el archivo de la reforma - crédito @PartidoLiberal/X

La apuesta del Pacto Histórico para salvar la reforma a la salud, en la Comisión Séptima previo al tercer debate que necesita el proyecto para convertirse en ley de la República, es presentar una ponencia alternativa en la que se logren consensos sobre los cambios que requiere el sistema de salud colombiano. Esta sería presentada antes de que cite el debate, que será después de Semana Santa, y en ella está trabajando el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde).

Sin embargo, no hay ambiente para esta ponencia alternativa, pues el 13 de marzo, el Partido Conservador dijo que no votará ni participará en dicha ponencia. Así mismo, el Partido Liberal, según lo anunció el senador Miguel Ángel Pinto, pues reparó en que este tipo de ponencias solo tienen algunas modificaciones en algunos artículos y no en el espíritu de la reforma.

El senador Miguel Ángel Pinto, en nombre de su colectividad, insistió en que votarán el archivo del proyecto de reforma del Gobierno Petro - crédito Colprensa

En X, el Partido Liberal publicó un video del senador Pinto explicando las razones de la colectividad para oponerse a la ponencia alternativa: “Como senador del Partido Liberal y ponente de la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima del Senado, como es de conocimiento público, hemos radicado una proposición de archivo de esta reforma. Ahora se dice que vamos a votar alguna ponencia alternativa, yo quiero expresar que desde el Partido Liberal hemos tomado la decisión: no vamos a acompañar ninguna ponencia alternativa”.

Para cerrar, señaló que la posición del partido es clara y es votar el archivo del proyecto de reforma del Gobierno Petro:

“Las ponencias alternativas son ponencias positivas, en la misma ponencia del Gobierno, con un par de modificaciones en unos artículos. Nosotros nos sostenemos, como lo hemos hablado con los otros siete senadores, en que vamos a votar el archivo de la reforma a la salud”.

Partido Conservador no apoyará ponencia alternativa

El 13 de marzo, horas antes de que el Partido Liberal anunciara que no apoyará la ponencia alternativa de la reforma a la salud, el Partido Conservador hizo lo propio, con un comunicado en el que advirtieron que respaldan “la actuación de nuestros miembros de la Comisión VII en la radicación de la ponencia negativa con solicitud de archivo del proyecto de Reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional. Una actuación coherente con la decisión que ha mantenido nuestra colectividad de no acompañar esta reforma”.

También señalaron que son “conscientes de la necesidad de una reforma a la salud” y que en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio de 2024, presentarán un nuevo proyecto “con el acompañamiento de todos los sectores, que sí mejore las condiciones actuales del sistema para garantizar una salud de calidad para todos los colombianos”.

El Partido Conservador aseguró que presentará un nuevo documento de reforma al sistema de salud en la próxima legislatura - crédito Redes sociales/X

Pacto Histórico insiste en que la reforma no está hundida

Martha Peralta Epieyú, presidenta de la Comisión VII del Senado se refirió al futuro de la reforma a la salud - crédito X

La senadora y presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta Epieyú, publicó un video, en X, en el que reitera que la reforma aún no está hundida, pues no iniciado el tercer debate, y le pidió al Gobierno nacional que exploren los caminos para salvar la reforma: “No está hundida, no todo está perdido, y por eso le pido al Gobierno nacional que aunemos los esfuerzos, que miremos las estrategias de diálogo y de consenso y que podamos sacar adelante la reforma a la salud”.

El 12 de marzo, la senadora Peralta ya había dicho que están en disposición para construir esta ponencia alternativa: “Nosotros queremos presentar, abrimos la puerta para construcción de una alternativa, de una ponencia alternativa, para tanto los que presentaron archivo como los que hoy no se han manifestado sobre cuál sería su opinión al respecto de la reforma. Y de ahí, esa (ponencia alternativa) presentarla en la comisión”.

También hay que recordar que el presidente Gustavo Petro advirtió que no va a retirar la reforma y que el colapso del sistema de salud, de llegar a darse, será culpa del Congreso.