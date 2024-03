Comando Central del ELN respaldó a Antonio García y desmintió irrespeto a Petro

El máximo comandante del ELN ha reprochado al Gobierno Petro la instalación de los diálogos regionales en Nariño - crédito AFP

El 13 de marzo, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional cerró las filas en torno a Antonio García, comandante de la guerrilla, diciendo que en ninguna de las publicaciones en las que cuestionó el inicio de los diálogos regionales se irrespetó al presidente Gustavo Petro, sino que simplemente ventiló sus opiniones sobre el particular.

“En ninguno de dichos mensajes hay irrespeto alguno al presidente Gustavo Petro, sólo se da a conocer a la opinión pública una información válida para el Comando Central, que hace claridad sobre situaciones donde integrantes de la Delegación del Gobierno han dado información sesgada”, se lee en un comunicado publicado por el Comando Central del ELN.

También señala que “la delegación de diálogos del ELN está orientada por las decisiones emanadas del Comando central” y reiteró que “lo que viene aconteciendo en Nariño es una situación en curso, será el tiempo el que dirá quién tenía la razón”.

En el comunicado también citan las publicaciones que hizo el comandante guerrillero sobre el inicio de los diálogos regionales en Nariño, que ha insistido en que son una estrategia del Gobierno para mostrar al ELN dividido.

Hay que recordar que la delegación de paz del Gobierno le respondió a Antonio García, pidiéndole respeto por el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios que hacen parte de las negociaciones con el grupo armado:

“La delegación de Paz del Gobierno de Colombia exige al comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, respeto al presidente de la República Gustavo Petro, al Comisionado Consejero de Paz, Otty Patiño, a su sucesor Álvaro Jiménez, a su equipo y a todos los miembros que integran la Delegación en la Mesa de Diálogos”, escribió la delegación, en X.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en entrevista en RCN Radio, luego de que el comandante guerrillero hiciera estas publicaciones, advirtió que fueron inoportunas y que solo están atentando contra el diálogo y la paz, recordando que García no hace parte de la delegación de diálogos del ELN: “Antonio García no es el jefe de la delegación del ELN. El jefe de la delegación es Pablo Beltrán y con él tiene diálogo Vera Grabe y cualquier cosa se tramita por esa vía. A esos comentarios de García no hay que ponerle cuidado”.

Patiño señaló, además, que lo de García no es un cruce de palabras: “Hay una interferencia del señor García contra la paz, un problema interno que ellos deben resolver. Si el señor García recoge todo el pensar del ELN, es una decisión que tienen que tomar ellos”.

El comandante de la guerrilla le contestó al alto comisionado para la Paz, cuestionando la violencia de la que el Gobierno habla desde los territorios: “Para el @ComisionadoPaz @ottypatino: Joven Otty, ¿de cuál violencia hablas? las comunidades están hartas de la violencia que llevan los paramilitares y militares a las regiones ¿Quién es el aliado permanente de los paramilitares? ¿No son acaso las Fuerzas Armadas del Estado?”, escribió, en X.

También le dijo a Patiño que se hace el loco y no da la cara por las violaciones a los acuerdos, que ha denunciado el ELN: “Joven Otty, por dios, y tú ¿qué disposición tienes de cambiar la realidad? Lo concreto es que te haces el loco para esquivar las respuestas a las violaciones de acuerdos y del Cese el Fuego. Claro, de incumplimientos... podremos hablar desde los tiempos del M-19″.