Alejandra Azcárate confesó que uno de sus mayores amores está en Venezuela: “Fue amor a primera vista”

Alejandra Azcárate se refirió a lo que se robó su corazón en Venezuela - crédito @laazcarateoficial/Instagram

Alejandra Azcárate se ha mantenido lejos de los reflectores últimamente. De hecho, su nombre no ha causado tanto revuelo desde que sucedió el escándalo de la ‘narcoavioneta’ en el que vincularon a su esposo. Sin embargo, hace algunas semanas celebró que se hubiese investigado el hecho y se comunicara lo que en realidad sucedió.

“Salió a la luz la verdad sobre la tal avioneta que me achacaron y por la cual arrasaron con mi familia. Por supuesto, no será noticia porque implicaría miles de retractaciones ante un daño ya hecho y eso exige una elegancia ética que en los medios es estéril y en los particulares inexistente”, comentó en sus redes sociales.

También agregó que “ahora reconociendo mi fortaleza y mi vulnerabilidad, les digo: Jamás se dejen amedrentar por NADIE. Nunca permitan que otros controlen su sentir. Si su fuerza genera miedo, que se vayan los cobardes que no la valoran. No le den poder al qué dirán, sino al qué digo. Tomen decisiones. Conéctense con la gratitud amplia y permanente. Despídanse de los desleales y denle cabida a quienes tengan el coraje de amar en las buenas, en las malas y en las peores. Alíense con su mente. Crean en su intuición. Exprésense con libertad. Callen bocas con resultados, no con insultos. Den lo que son, no lo que tienen. Háganse cargo de sus emociones y cocreen su realidad. No se sacrifiquen, la factura es cara y nunca la pagan”.

La humorista reveló detalles de su vida - crédito @laazcarateoficial/Instagram

A pesar de todo, su matrimonio con Miguel Jaramillo sigue tan fuerte como nunca. No obstante, días atrás compartió en su cuenta de Instagram cuál fue uno de sus primeros amores, más allá del empresario, aunque no tiene nada que ver con su aspecto romántico, sino de uno de sus destinos favoritos para viajar.

Se trata del archipiélago Los Roques, en el que ha pasado algunas de sus mejores vacaciones.

Alejandra Azcárate reveló que un lugar en Venezuela la enamoró - crédito @laazcarateoficial/Instagram

“Lo conocí hace diecisiete años y fue amor a primera vista. Sin embargo, debido a la situación política que para nadie es un secreto, su crisis interna y demás conflictos, no volví a considerar la posibilidad de regresar. Ahora debido a mi trabajo quise extender la estadía y darme el chance de volver. Les confieso que mi deseo generó un debate familiar en el cual me pidieron que no viniera para no correr riesgos innecesarios. Sin embargo, mi terquedad evitó que me dejara impregnar de miedo y hoy agradezco el impulso testarudo que tuve porque déjenme decirles que este punto de Venezuela es fácilmente uno de los más bellos que he visto en toda mi vida”, comenzó diciendo la actriz.

De la misma manera, añadió que “uno mira el mar y es como si alguien con el fin de generar un encantamiento colectivo lo hubiera tinturado con anilina. Aquí se siente el descanso absoluto y el placer en todas sus formas. Qué conmovedor resulta constatar el resultado de la lucha de una sociedad por no dejarse vencer, es admirable el coraje de su gente y la entereza con la que conservan la alegría y la hospitalidad. Es increíble que tengamos tan cerca esta hermosura y no la disfrutemos por un temor mal infundado, por el peso de los prejuicios y la ignorancia. Esta es la prueba de que nunca se debe juzgar y menos sin saber. Venezuela es pujante, una tierra de valientes y eso no solo me gusta, sino que me seduce”.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores a que puedan ir al punto turístico del país vecino para que disfruten, tal como ella lo hizo. “Les recomiendo de corazón que vengan, no dejen de darse este regalo para el alma, es un destino alucinante que merece ser visitado. De hecho estoy por creer que aquí nació el color aguamarina”, concluyó la humorista ex integrante de Los comediantes de la noche.