Petro insistió en que es “factible subterranizar” un tramo del metro de Bogotá: consorcio chino respondió

El presidente advirtió que el alcalde de Bogotá tendrá la última palabra sobre el futuro del metro, luego de que le entreguen los resultados del estudio contratado por la ANI a la Sociedad Colombiana de Ingenieros - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Transporte, William Camargo, el 12 de marzo, dieron declaraciones sobre el futuro del Metro de Bogotá y anunciaron que ya tienen la metodología para evaluar los proyectos férreos en el país. El presidente, además de advertir que quiere presentarle al país “la realidad, alejada del discurso”, reconoció que el proyecto de metro subterráneo, como lo había planteado durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, ya no es viable, pero que se puede recuperar por tramos.

“El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127, no va. No podemos insistir en él, lamentablemente, pero no, lo borraron, siendo el mejor tal cual se ha definido, de acuerdo a las evaluaciones. Ya hoy no se puede recuperar, solo se podría recuperar por pedazos, siguiendo el proyecto ideado en las administraciones posteriores”, dijo el presidente.

Después señaló que una de las conclusiones del estudio es que “prácticamente el metro elevado Caracas, al articularse con el metro subterráneo calle 72 pierde sentido, no ahorra tiempo”, toda vez que, según dijo el presidente, el bajar los 50 metros que habría entre el metro elevado y el subterráneo hace que la ciudadanía pierda tiempo, que “hace perder las ventajas de un metro, porque se supone que se hace para disminuir gases de emisión y los tiempos de viaje. Si sale lo mismo que ir en bus, ¿para qué?”.

Luego dijo que una solución podría ser “subterranizar la Caracas o la carrera 13, que están ahí mismo, a una cuadra de distancia”, que sería desde la estación Antonia Nariño, “porque el metro elevado, que viene de Kennedy, al llegar a la estación Nariño encuentra una geografía natural de Bogotá, una colina y el metro elevado ni siquiera tiene que hundirse, sino que sigue derecho, pero la colina lo vuelve subterráneo y puede seguir subterráneo por la Caracas o por la 13″.

El ministro de Transporte expuso cómo sería el trazado subterráneo de soterrarse el tramo del metro elevado sobre la avenida Caracas - crédito Presidencia de la República

“Ahora, evaluando ya todo el proyecto, lo que da según los números, es que el tramo carrera 13, que ya tiene los estudios de Bogotá Humana, es la mejor solución de las ahora posibles”, dijo el presidente

El presidente finalmente advirtió que el alcalde Carlos Fernando Galán ya conoce parte del estudio y que se lo entregarán completo para que tome una decisión final y reiteró su propuesta de que, si se adopta este modelo mixto, el Gobierno asumirá “los riesgos financieros que está asumiendo actualmente la alcaldía”.

También advirtió que el presidente de China, Xi Jinping, en la reunión que sostuvieron hace unos meses, le dijo que “si ustedes se ponen de acuerdo entre alcaldía y Nación, hacemos las modificaciones sin ningún tipo de pelea jurídica. Por ellos no hay obstáculos”.

De acuerdo con Caracol Radio, Wu Yu, vicepresidente de las empresas chinas encargadas de la construcción del Metro de Bogotá, advirtió que “tienen un contrato para ejecutar. Cualquier cambio dependerá del contratante”.

¿Qué dice el estudio que encargó el Ministerio de Transporte?

Así avanzan las obras del metro de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

Según el Ministerio de Transporte, el proyecto elevado tiene menor alcance y genera un importante impacto negativo asociado a deterioro urbano en la ciudad. Además, el análisis de la SCI advierte sobre los riesgos de deformación que pueden sufrir las edificaciones vecinas, la distancia entre las estaciones que afecta la comodidad y accesibilidad de los usuarios (por ejemplo, 1,8 km entre las estaciones de las calles 45 y 63) y la desconexión entre la primera y futura segunda línea del metro en la calle 72.

También señaló que implementar este diseño mixto, aun aumentando el tiempo de entrada en operación, se alcanzaría un mayor beneficio-costo para Bogotá y sus ciudadanos de 1,079, superior al obtenido por el proyecto elevado, y un VPN de $1,6 billones, superior en medio billón a la alternativa elevada.

Hay que advertir que las conclusiones ventiladas por el ministro de Transporte y el presidente surgieron de los datos consolidados en el marco del contrato suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que vinculó a un equipo de 133 profesionales y 33 expertos nacionales e internacionales en la revisión de más de 10 mil documentos, a través del estudio de dos proyectos piloto en los cuales el país cuenta con información amplia y suficiente para el análisis técnico exhaustivo.