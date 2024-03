⁠Colombiano le enseñó a su esposa ‘gringa’ a bailar el sanjuanero en tiempo récord con una ingeniosa técnica

Su método sería el mismo que profesores de colegio utilizan para enseñar a sus estudiantes - crédito Colprensa

De los bailes típicos, el sanjuanero es uno de los más tradicionales del país. Este subgénero del bambuco, con tintes de joropo, evoca el alma festiva de los departamentos del Huila y el Tolima, pero también despierta el sentimiento patrio, sobre todo en quienes se radicaron en el exterior.

Te puede interesar: Ejército capturó a 4 disidentes: uno de ellos lanzó una granada para evitar la detención y terminó lesionado

Cuenta de ello el video compartido por el tiktoker nacional con residencia en Estados Unidos @soypablo402, quien, decidió enseñarle a su esposa a bailar la danza tradicional de la región Andina.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: El particular tipo de cocaína que incautaron las autoridades en el Huila

Junto a la descripción “Enseñándole a bambuquear a mi esposa gringa”, Pablo compartió sus tips de danza. Tan útiles que, incluso, colombianos con “dos pies izquierdos” dijeron haber aprendido, tras varios años de intentarlo.

Según se aprecia en la grabación que ya se acerca a las cuatro millones de vistas, empezó por explicarle a su esposa que el bambuco se baila en tres tiempos, dando pequeños saltos, para los que utilizó una escoba en el suelo como referencia.

Te puede interesar: Misteriosa desaparición de una agente inmobiliaria: salió a mostrar un lote y nunca volvió

Y luego, la animó a mover los brazos en la misma dirección, como si se estuviera apuntando al horizonte. Mientras, él, con bastante más experiencia, bailaba a su alrededor, valiéndose de la técnica que profesores de colegio utilizarían para enseñarle a sus estudiantes y le ganó reconocimiento por montones.

“El man que mejor enseña a bailar el bambuco”, “Ese es el verdadero sanjuanero tolimense”, “Colombiano que se respete bailó el sanjuanero en la semana cultural de su colegio”, “Que chimba, ahora con el traje típico”, “Como exparticipante del reinado del bambuco puedo decir que ella aprendió bastante rápido”, “Este muchacho me llena de orgullo”, “Que naturalidad tuvo para aprenderse el paso. Yo me hubiera enredado con el palo de la escoba y de jeta me hubiera ido”, “Lo hace mejor que yo que soy del Huila”, “Por fin aprendí, gracias”, “Gran maestro”, “Un tipo que resuelve”.

Pablo recibió elogios por su método de enseñanza, en las redes - crédito @soypablo402

Colombiano le dio a probar a su esposa francesa la lechona tolimense por primera vez

En febrero del 2024 fue noticia el video de una pareja colombofrancesa (él, colombiano, y ella, francesa), en el que un nacional le da a probar por primera vez a su esposa la famosa lechona, oriunda del Tolima:

Juan: Hoy usted va a probar la lechona.

Jessi: Ujum.

Juan: La lechona es un plato típico de Colombia, del Tolima. Esto que ves acá en la parte de encima es el cuero del cerdo.

Jessi: ¿El qué?

Juan: El cuero. Y lo que va en el interior es arroz con carne de cerdo, alverjas también y muchas otras cositas, para que las pruebes.

Jessi: ¿Qué tengo que probar primero? ¿La piel?

Juan: Sí, corta el cuero.

Jessi: ¿Esto solo es piel? ¿Es piel frita?

Juan: ¿Te gusta?

Jessi: Sí, tiene sabor como a carne. Esta me gusta porque esta crujiente, peor la parte que no se cocinó bien y está blanda, sé bien que no me va a gustar.

Su pareja se ha dedicado a introducirla en la gastronomía colombiana - crédito @losfranols / TikTok

Se escucha en el video reacción compartido en redes sociales en el que Jessi parece disfrutar al máximo de este plato típico, en su apartamento parisino.

Juan: Ok, ahora prueba el interior.

Jessi: Desde ya me gusta la textura del arroz.

Juan: Ok.

Jessi: Está como me gusta.

Juan: ¿Entonces te gustó?

Jessi: (Asiente con la cabeza y con expresión de sorpresa en su rostro) Sí, esta bueno. El arroz me parece que tiene mucho sabor. La grasa no me gusta, pero la carne sí.

Juan: ¿Pero te gusta o no? ¿Está aprobado?

Jessi: Sí, me gusta, pero si tuviera que comérmela sola nunca lograría terminarla (risas).