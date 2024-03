Así reaccionó Colombia a la visita de Alejandro Estrada y la actitud de Nataly Umaña en La casa de los famosos

La visita de Alejandro Estrada fue viral en redes sociales - crédito X

En la noche del 10 de marzo se registró lo que los seguidores de La casa de los famosos estaban esperando, Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, ingresó a la vivienda en la que están conviviendo las celebridades y confrontó a su expareja.

Cabe resaltar que esto se debe a que Umaña ha tenido varios acercamientos amorosos con el panameño Melfi, por lo que la llegada de Estada a La casa de los famosos generaba morbo respecto a lo que sería la reacción del actor luego de evidenciar como su esposa había besado a otro hombre.

Durante su paso por la casa, Estrada se acercó a Nataly Umaña y públicamente reveló que su matrimonio había terminado.

Después de que Estrada salió de la vivienda, Umaña pidió a sus compañeros reunirse y entregó un discurso en el que afirmó que desde hacía varios años su relación se había convertido en una amistad.

“Es un caballerazo, con el tiempo nos la llevamos tan bien que nos volvimos los mejores amigos, de repente, de unos años para acá se fue perdiendo… Es una relación tan linda y tan bonita que por eso no la terminábamos, pero las cosas cada vez iban cayendo, yo estaba amargada”, afirmó Umaña.

La actriz dijo que Estrada había sido lo mejor que le había pasado en la vida, por lo que aprovechó la oportunidad para ofrecerle disculpas a él y su familia por sus acciones.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida, es el hombre que más bonito me ha tratado en la vida… Es un hombre que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito, él no es feliz conmigo y yo lo tengo que dejar ser”, resaltó la actriz.

Por último, Nataly Umaña aseguró que siempre amaría a Alejandro Estrada y que le agradecía por todo lo que vivieron.

“Alejo te voy a amar siempre, porque eres un ser de luz excepcional, gracias por haber sido tan lindo, gracias por abrazarme todos los días con la idea de hacerme feliz”, puntualizó Umaña.

Así reaccionaron en redes sociales a la visita de Alejandro Estrada

Memes Alejandro Estrada

Así reaccionaron en redes sociales a la visita de Alejandro Estrada

A través de las redes sociales, los internautas reaccionaron a la decisión de Alejandro Estrada de terminar su relación con la actriz Nataly Umaña, tras ingresar a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito X

