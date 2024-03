Alejandro Estrada llegó a ‘La casa de los famosos’ para acabar con su matrimonio con Nataly Umaña: “Me hago a un lado”

Alejandro Estrada enfrentará a Nataly Umaña y Miguel Melfi en "La Casa de los Famosos Colombia" - crédito redes sociales

La cuarta semana del reality show de La casa de los famosos ha sido un torbellino de emociones y controversias que mantienen a la audiencia al borde de sus asientos. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes hasta ahora ha sido la creciente conexión entre la famosa actriz Nataly Umaña y el cantante Miguel Melfi, lo que desencadenó una serie de eventos que prometen cambiar el rumbo del programa.

La proximidad entre Nataly Umaña y Miguel Melfi alcanzó niveles cada vez más evidentes, y la tensión llegó a su punto máximo con un inesperado beso durante una actividad de imitación. Esta situación ha dejado atónitos a los espectadores, especialmente porque la actriz está casada con Alejandro Estrada desde 2007, y él está fuera de la casa.

Los problemas de convivencia entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ya eran de dominio público, y la participación de Melfi en la ecuación ha exacerbado la situación. Miles de seguidores han estado debatiendo en redes sociales sobre el futuro de esta relación y el posible impacto en la vida personal de Estrada.

Nataly Umaña se incumplió y rompió promesa sobre infidelidad en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN y Talento nacional

Ante la creciente polémica, el programa ha tomado una decisión sin precedentes: Alejandro Estrada, reconocido actor por sus roles en Tu voz estéreo, Vecinos y El cartel de los sapos, hizo su entrada a La casa de los famosos Colombia. Su participación está programada para el domingo 10 de marzo.

Durante su intervención en el reality, Estrada habló directamente la situación que involucra a su esposa y al cantante panameño, frente a las cámaras y ante la audiencia.

Alejandro Estrada se paró frente a su esposa, con la dinámica de congelados, con una mirada cargada de emociones. “Siempre confié en nosotros”, comenzó, su voz temblaba ligeramente. “Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así cuando pudo ser en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad”.

Así reaccionó Nataly Umaña al ver a Alejandro Estrada llegar a La casa de los famosos - crédito redes sociales

“No sabes lo que ha estado pasando”, continuó, con un nudo en la garganta. “Has dicho que lo nuestro no tiene nada de perfecto”.

“Me voy a hacer a un lado de tu vida”, declaró con determinación, aunque su respiración era notablemente más rápida “Es un ciclo cerrado”.

El actor no dudó en señalar que él estuvo para ella y que creía que lo de ellos era verdadero: “Siempre tuve presente que lo que tú y yo construimos estaba basado en algo sólido y verdadero”, reflexionó, con una mezcla de tristeza y resignación. “Pero sabes, hay que vivir la vida”.

“Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas” y así anunció que acababa con su matrimonio de 12 años. “Pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste”.

Alejandro Estrada estuvo en La casa de los famosos y allí decidió terminar su relación con Nataly Umaña - crédito redes sociales

Con un gesto lleno de simbolismo, Alejandro se quitó el anillo y se lo dejó en la mano de su esposa, como un último acto de despedida. “Hasta siempre, hasta nunca”, murmuró con tristeza, antes de dar media vuelta y alejarse.

Antes de partir de la casa, Alejandro se despidió de aquellos que conocía, pero sorprendió a todos los colombianos al no acercarse a Melfi como se esperaba. En su lugar, se dirigió únicamente a una cámara para expresar unas palabras directas, esperando que el cantante panameño las escuchara.

“Jamás en la vida estaría con una persona casada”, murmuró para sí mismo mientras se alejaba, dejando atrás una relación que ya no tenía futuro.