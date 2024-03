Bukele colombiano le dañó la rumba a los habitantes de Bucaramanga

Las autoridades refuerzan controles para hacer cumplir el nuevo horario de cierre de bares y discotecas, prometiendo una convivencia pacífica - crédito Getty / prensa Jaime Beltrán

La Alcaldía de Bucaramanga ha implementado una nueva normativa que estipula el cierre de bares, discotecas, tabernas y restaurantes a las 2 de la mañana en toda la zona metropolitana de Bucaramanga, incluyendo las localidades de Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

Este cambio en el horario de funcionamiento tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en estos sectores. La medida, que entra en vigor desde el jueves posterior a la expedición del Decreto 0034 de 2023, busca uniformar los horarios de cierre de dichos establecimientos en todas las áreas mencionadas, luego de que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, firmara el decreto.

Anteriormente, estas localidades operaban bajo diversos horarios. Por ejemplo, Bucaramanga había extendido su horario hasta las 3 de la mañana en ciertos días, mientras que en Floridablanca y Girón, el cierre se estableció a las 2 de la mañana para fines de semana y vísperas de días festivos. Piedecuesta, por su parte, mantenía un horario de cierre a la medianoche durante la semana, pero se extendía hasta las 2 de la mañana en días específicos. Esta nueva regulación busca simplificar y unificar estos horarios, facilitando su supervisión y cumplimiento por parte de las autoridades correspondientes.

El Decreto 0034 de 2023 impone un cierre uniforme a las 2:00 a.m. para establecimientos nocturnos, en busca de una mayor seguridad ciudadana. - crédito @soyjaimeandres / X

“Modificar el horario para el desarrollo de las actividades económicas de la unidad de uso número 50 contenido en el artículo primero del Decreto Municipal 0006 de 2023, en procura de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, el cual quedará así: bar, taberna, discoteca que no ocupe en ningún momento de su jornada terrazas balcones, antejardines y techos móviles: De 10:00 a.m. a 2:00 a.m. del día siguiente Se permite el expendio y consumo de bebidas alcohólicas”, dice textualmente el decreto.

Para garantizar el cumplimiento de esta nueva disposición, el coronel (R) Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga, anunció la implementación de intervenciones focalizadas y el despliegue de un operativo conjunto de varias entidades, incluyendo la Policía Nacional, Bomberos, Tránsito y la secretaría de Salud, que realizará controles de ruido entre otras tareas de vigilancia. Este esfuerzo conjunto tiene el propósito de atender áreas con alto tráfico de personas durante la noche, como la zona conocida como Cuadra Play y otros puntos de interés en la ciudad.

“Habrá presencia de la secretaría de Salud, adelantando operativos de control de ruido, Policía, Bomberos, Tránsito y Secretaría del Interior, entre otros, en donde nos quedaremos hasta la hora de cierre de los establecimientos”, sostuvo el coronel Giraldo Rayo.

La nueva regulación busca simplificar y facilitar la supervisión de los horarios de cierre en bares y discotecas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sociedad civil ha reaccionado ante esta medida, expresando su interés en el fortalecimiento de los controles y vigilancia por parte de las autoridades, especialmente en lo relacionado con establecimientos al aire libre y aquellos que operan fuera del horario establecido, causando molestias en la comunidad.

Este ajuste en los horarios de rumba y la correspondiente regulación de actividades nocturnas, se enmarca en un esfuerzo más amplio por mejorar la seguridad y convivencia en Bucaramanga y sus áreas adyacentes.

“Con respecto al decreto 0034 la restricción hasta las 2 de la mañana en discotecas y hogares y el cierre de los mismos, pues la comunidad y nosotros como miembros de la junta estamos atentos a todo este tipo de controles, pero nos quedan algunas dudas, como por ejemplo, los establecimientos que se encuentran al aire libre nunca se les han hecho controles hasta las 12 de la noche que es que tienen que funcionar y, esto no amerita a que se restablezcan controles con respecto a las terrazas y los otros establecimientos que están ocasionando gran ruido y ocasionando una gran problemática en el sector.

Lo mismo, la administración debe tener en cuenta el funcionamiento ilegal de estos tipos de establecimientos como son las licoreras o las tiendas 24 horas que también venden licor”, mencionó el integrante del frente de seguridad del barrio Cabecera de Bucaramanga, César Niño, citado por Blu Radio.