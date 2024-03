Mónica Rodríguez se fue contra Maluma por establecimiento que hizo valer derecho de admisión: “Hay que respetar”

Mónica Rodríguez se refirió a la denuncia de Maluma, luego de que no le dejaran ingresar a un establecimiento por no cumplir con el código de vestimenta - crédito @monyrodriguezoficial y @maluma/Instagram

En las últimas horas, Maluma causó revuelo en redes sociales luego de que revelara que se le impidió el ingreso a un establecimiento en Medellín, al parecer debido a que usaba pantalones cortos y el lugar tiene una etiqueta de vestuario.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía ‘shorts’. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… ¡Como te veas no define quien eres! ¡NO VUELVO!”, señaló el reguetonero en su cuenta de X.

Pese a que el intérprete de Hawaii y Cuatro babys no reveló cuál era dicho lugar, generó fuertes reacciones y muy divididas. Por un lado, los seguidores del antioqueño se pusieron de su lado y hasta manifestaron que “ellos se lo pierden”, aludiendo a la popularidad del artista. No obstante, otro sector se puso de lado del establecimiento, defendiendo el derecho de admisión y los códigos de vestimenta que pueden implementar estos lugares amparados en la ley.

Una de las personas que defendió este punto de vista fue la periodista Mónica Rodríguez. En su cuenta de X, reposteó la queja del cantante y manifestó: “Si hay normas de vestuario hay que respetarlas. Me parece que habla bien del sitio que las haga valer independiente del cliente”.

Mónica Rodríguez expresó su acuerdo con el uso del derecho de admisión por parte del establecimiento luego de la queja de Maluma - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

La postura de la comunicadora dejó igualmente reacciones divididas en la plataforma digital, al punto que varios manifestaron que las reglas de etiqueta en pleno siglo XXI eran “clasistas” y “mandados a recoger”. Un usuario en particular le planteó un escenario hipotético a Rodríguez. “Pues pensar así es estar de acuerdo cuando un habitante de calle, que consiguió para su almuerzo, le toca comer afuera en la calle porque no lo dejan entrar al restaurante. Esa idea de etiqueta es clasista”, escribió.

Al respecto, Rodríguez manifestó en respuesta, “Entiendo su punto. Tampoco me gustan las etiquetas. Pero uno sabe a qué clase de sitios van personajes reconocidos como él y se sabe de sobra que esos lugares normalmente tienen un código de vestuario. Acá la situación es muy diferente”.

Tras su queja en redes sociales, el cantante se limitó am publicar una foto suya usando shorts, una vez más - crédito @maluma/Instagram

Aunque Maluma no ha dado más detalles sobre lo ocurrido —si bien en sus historias subió algunas fotos suyas usando nuevamente pantalones cortos—, la presentadora de Noticias Uno también tuvo algo que decir cuando le dijeron que, aparentemente, el cantante pudo ingresar al establecimiento en cuestión. “Dijo que no volvía pero entró. En fin…”, manifestó.

Reacción de Mónica Rodríguez luego de que le comentaran que el cantante finalmente si pudo entrar al establecimiento del que se quejó - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Maluma posó ligero de ropa para revista femenina en Estados Unidos

Pero ni siquiera las quejas del cantante por lo ocurrido con el establecimiento, opacaron el revuelo que causó con la sesión de fotos que protagonizó para la revista para adultos Playgirl. Y es que para la ocasión el antioqueño posó con un atuendo de vaquero, en la ducha, y usando ropa interior de Calvin Klein. La sesión le mostró posando en distintas situaciones mientras lucía su figura, dejando sin palabras a más de una de sus fanáticas.

Las fotografías sirvieron para ilustrar una entrevista que brindó al medio norteamericano en la que habló de su trayectoria musical, sus expectativas, ahora que será padre de una niña, y hasta tuvo tiempo de recordar cómo llegó a su vida Susana Gómez, su actual pareja.

Mientras que la gira de Don Juan y el éxito internacional lo siguen acompañando, el colombiano está dispuesto a seguir con su carrera. Sin embargo, y más allá de que indicó que Susana entiende y apoya el hecho de que tengan vidas profesionales muy distintas, Maluma expresó su deseo de darle un espacio a su faceta como padre de familia.