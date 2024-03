Primer ministro del Deporte le respondió a Gustavo Petro: “Nunca habrá pérdida de tiempo en aquello que educa”

Gustavo Petro criticó la creación del Ministerio del Deporte, durante la posesión de la nueva ministra, Luz Cristina López - crédito Colprensa

Durante un reciente acto oficial, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aprovechó la toma de posesión de tres importantes figuras de su administración, entre ellas la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, para expresar una reflexión sobre temas cruciales, como el poder, la gestión gubernamental y los riesgos de corrupción. Sus declaraciones generaron polémica al considerar que esta cartera, creada en 2019, ha sido una pérdida de tiempo:

Te puede interesar: Los beneficios que trajo la creación del Ministerio del Deporte, según la última directora de Coldeportes

“Yo no soy enemigo de esa tesis (...). No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece más una pérdida de tiempo. Cuantos más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, que no se diga que no se necesita, pero no puede ser la prioridad”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Gobierno respondió a los deportistas colombianos que pidieron más apoyo: “No solo hablamos de deportes de rendimiento”

Petro, haciendo notar su descontento, expresó que el enfoque excesivo en obras de infraestructura deportiva abre puertas a la corrupción y criticó el manejo de eventos deportivos internacionales, como los Juegos Panamericanos, por considerar que no benefician directamente a los atletas, sino que responden más a intereses comerciales. La postura del presidente frente a la gestión deportiva refleja su deseo de redirigir las prioridades gubernamentales hacia la educación y el bienestar social.

Tras sus declaraciones salieron al paso algunos funcionarios que han estado a cargo de la cartera, como Ernesto Lucena, el primer ministro del Deporte en Colombia, que destacó cómo el deporte ha servido de agente transformador de las poblaciones más necesitadas del país y lo catalogó como el mayor logro institucional de los deportistas.

Te puede interesar: Gustavo Petro posesionó a la nueva ministra del Deporte

“No hay pérdida de tiempo en aquello que enriquece el alma de un país. El ministerio de deporte ha sido el mayor logro institucional de nuestros deportistas. Es de lo poco que tiene nuestra sociedad para inspirar y transformar socialmente entornos negativos. Nunca habrá pérdida de tiempo en aquello que educa y genera valores como la disciplina, el cumplimiento de las normas, el trabajo en equipo y el respeto por el contrincante”.

Trino de Ernesto Lucena donde solicita a Gustavo Petro reunirse con los deportistas - crédito X/@LucenErnesto

En otra publicación en la red social X, Ernesto Lucena pidió al presidente de Colombia reunirse con los deportistas, que en los últimos días radicaron una carta ante su despacho en donde expresaban su creciente preocupación sobre el apoyo gubernamental en el sector.

La petición se produce tras incidencias negativas para el deporte nacional, incluyendo la notable pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, situación que ha puesto en evidencia los desafíos que enfrenta el deporte colombiano en términos de apoyo financiero y político: “Presidente @petrogustavo reciba a los deportistas, hable con ellos y escuche sus propuestas. No perderá el tiempo, pues en ellos está lo que verdaderamente cambia e inspira un país. El debate sobre las bondades Ministerio podría darse incluso con ellos”, escribió.

La millonada en inversión que significó la creación del ministerio del Deporte

Esta fue parte de la delegación colombiana que recibió la bandera para viajar a Santiago, donde se realizarán los Juegos Panamericanos 2023 - crédito Ministerio del Deporte

Coldeportes era la entidad gubernamental que se encargaba del manejo de los dineros públicos que serían invertidos en el sector deporte. Este organismo después se transformaría en el ahora ministerio del Deporte, su última directora fue Clara Luz Roldán, quien también citó al presidente Gustavo Petro en X para hacerlo caer en cuenta de su error durante la posesión de la nueva ministra. La exgobernadora puso en el debate las cifras de inversión en el deporte y le pidió no subestimar la importancia de la construcción de escenario recreo deportivos en los municipios

“Presidente, ya quisiera yo haber tenido el presupuesto que el @MinDeporteCol tiene hoy, yo hacía milagros con $460 mil millones, el presupuesto del deporte en 2022 cerró con $822.000 millones y el año pasado en su Gobierno por primera vez se sobrepasó el billón de pesos”.