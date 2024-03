Marchas 6 de marzo: Gustavo Petro salió a descalificar las movilizaciones de la oposición

Gustavo Petro le restó importancia a las manifestaciones en contra de su Gobierno - crédito Presidencia de la República

En una dura respuesta a las marchas ciudadanas que se llevaron a cabo el miércoles 6 de marzo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras principales ciudades de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció al respecto y, a juzgar por sus palabras, buscó con sus declaraciones descalificar los motivos de las protestas en las que salieron miles de manifestantes, que no se sienten representados con las políticas implementadas desde el Ejecutivo.

Te puede interesar: Convocan a una marcha el 6 de marzo en contra de Petro: estos son los puntos y horarios de concentración

Desde la Casa de Nariño, en donde posesionó al exsenador Alexander López como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el jefe de Estado se refirió a las movilizaciones y se atrevió a decir los motivos por los cuales desde los partidos de oposición, entre ellos el Centro Democrático y Cambio Radical, salieron a expresar su evidente descontento con el Gobierno nacional, luego de 19 meses de gestión al frente del Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Ernesto Benjumea se refirió a las marchas contra el Gobierno de Gustavo Petro: “Antes había represión y heridos”

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país y está bien, siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos”, expresó el jefe de Estado, en declaraciones que no cayeron bien entre los promotores de la iniciativa: que contó con una masiva convocatoria, según reportes preliminares. Para Petro, esta es la gran pregunta que deben hacerse los colombianos: si se quiere o no cambiar la situación que se vive en los territorios.

Incluso se refirió a lo que llamó “fuerzas volcánicas” de la sociedad colombiana, que —según él— quieren una transformación en el país. “Porque no se vive bien, porque hay un atentado permanente contra la vida y proviene del Estado, de la misma política pública”, agregó el mandatario, que trajo a consideración el tema pensional, cuando afirmó que solo se pensionan las personas “de muy altos ingresos”; o la de salud, en la que se tiene “la tasa más alta de mortalidad infantil”.

Te puede interesar: Miguel Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro en la ‘Marcha de las Mayorías’: “Que deje el perico”

En su concepto, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) haga eco de este indicador, es clara muestra que, después de 30 años del actual régimen de atención en salud, el modelo registra “un fracaso rotundo”. E invitó a López a asumir lo que denominó una prioridad, un imperativo categórico: dirigir la inversión de Colombia hacia los sectores menos pudientes de la sociedad.

“No lo lograremos al máximo, pero en el camino tendremos que entrar. Y si vamos hacia la justicia social, vamos por el camino de la paz. Y si vamos por el camino de la desigualdad máxima y las mayores injusticias contra la gente, vamos por el camino de la violencia”, advirtió Petro en su discurso, en una ceremonia en la que estuvieron los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; al igual que Laura Sarabia, directora del Dapre.

Ante el presidente Gustavo Petro, el exsenador Alexander López asumió la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) - crédito @infopresidencia/X

Pullas a Jorge Iván González, exdirector del DNP

En su intervención, Petro insistió en que de parte del Estado lo que se ha hecho es valorizar las propiedades de la gente más pudiente del país, por lo que no dudó en calificar estos procederes como una forma de “botar la plata”, que en su concepto ya contaban con apreciación en el mercado y a las que no se les cobró “un peso” tras la inversión pública. Al igual que mencionó que el 30% de la población tiene hambre y 20% se encuentra en la pobreza extrema.

Petro enfatizó que en el DNP, en el pasado, fue una “piedra en el zapato del cambio”, lo que fue entendido como pullas de su parte a Jorge Iván González: que hasta el 1 de febrero a la entidad. Una relación que, al buen entender de estas afirmaciones, terminó rota: pues de parte del exfuncionario también han surgido una serie de fuertes calificativos contra el gobernante por su viraje hacia un gabinete “de activistas”.

“Planeación, lamentablemente, fue una ‘piedra en el zapato’ del cambio. Lamentablemente. Ahora tiene que ser la vanguardia de la transformación social, política y económica de Colombia”, expresó el presidente, mientras extendía sus felicitaciones al excongresista: que después de 21 años asumirá, por primera vez, un cargo gerencial en el Gobierno, pese a que en la víspera, ante sus excompañeros en el legislativo, reconoció no tener el perfil técnico para ello.