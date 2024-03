El feminicidio de una DJ colombiana que impactó al mundo, un año después John Poulos admitió su responsabilidad

Luego de más de un año, el norteamericano John Poulos admitió que sí asesinó a la DJ colombiana - crédito Infobae

El 22 de enero de 2023, un hecho registrado en Bogotá, capital de Colombia, impactó al mundo, luego de que la reconocida DJ Valentina Trespalacios fuera encontrada sin vida al interior de una maleta en el parque Cámbulos, al occidente de la ciudad.

El cadáver fue hallado por un reciclador que se acercó a un CAI y alertó a la policía. El primer uniformado en abrir la maleta de color azul en la que se encontraba el cuerpo de la DJ fue Carlos Augusto Prieto Castro, mientras que el médico forense, Juan Sebastián Moralez, fue el encargado de realizar la necropsia.

En el relato del forense, revelado durante el proceso, el médico afirmó que el cuerpo de la joven tenía rasguños en su rostro y hematomas en la cabeza y espalda, por lo que determinó que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento.

La investigación de las autoridades tenía un solo sospechoso en el proceso, se trataba del estadounidense John Poulos, que vivía junto a Trespalacios en Bogotá, pero que luego de la muerte de la joven escapó a Panamá.

Entre las pruebas que tenía la policía en su contra estaban las grabaciones de las cámaras de seguridad del conjunto en el que residía junto a la DJ, ya que en los videos se le observaba salir en un vehículo que alquiló junto con la maleta en la que fue encontrada la colombiana.

John Poulos admitió que asesinó a Valentina Trespalacos - crédito Captura de Pantalla

El 24 de enero, dos días después de la muerte de Trespalacios, el norteamericano fue capturado al ser el principal sospechoso de la muerte de la DJ colombiana, pero además de los videos ya señalados, las autoridades no tenían una prueba material que inculpara a Poulos.

Los testimonios de los familiares y la expareja de Valentina Trespalacios señalaban a John Poulos como una persona posesiva, que había llegado a contratar a un investigador para que siguiera a la colombiana, puesto que tenía celos y pensaba que lo estaba engañando.

“Por el celular, él se presentó. Me saludó. Él me escribía mensajes como ‘un gusto conocerla’, ‘yo quiero una relación seria con su hija’, ‘su hija es maravillosa’ y ‘no tenga miedo de mí’. Obviamente, por ser extranjero, uno siente miedo. Él me dijo ‘no tengas miedo de mí, yo tengo buenas intenciones y quiero comprometerme con ella’”, afirmó Laura Hidalgo, mamá de Valentina Trespalacios durante el juicio.

Sumado a esto, la defensa del norteamericano afirmó en más de una ocasión que la captura había sido registrada durante un proceso indebido en el que los derechos de Poulos no habían sido respetados, lo que puso en vilo su permanencia en prisión; sin embargo, la justicia colombiana descartó estos alegatos.

John Poulos negó en repetidas ocasiones haber asesinado a Valentina Trespalacios - crédito Fiscalía General de la Nación

10 meses después del crimen, el 4 de diciembre inició el juicio en contra de Poulos, en el que la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas, sobre los cuales el estadounidense se declaró inocente.

Sumado a esto, en diálogo con Focus Noticias, Poulos rompió su silencio luego de varios meses para afirmar que no recordaba qué pasó el día de la muerte de la colombiana, pero que podía comprobar que la DJ había consumido drogas la noche anterior.

“Cuando nos despertamos pedimos para comer una sopa de pollo, llamamos a Silvana y más tarde tuvimos videollamada con el hermanito y después volvimos a comenzar la fiesta porque había comprado cuatro bolsas de tusi y como usamos una en la madrugada, consumimos las otras tres con tequila y la hooka, desde ahí recuerdo que tuvimos sexo y me quedé dormido”.

El norteamericano reveló detalles ineditos de la muerte de la DJ colombiana - crédito Infobae

Esta versión volvió a ser cambiada por Poulos el 6 de marzo, cuando finalmente reveló que sí asesinó a Valentina Trespalacios, pero justificó este hecho al asegurar que no fue algo premeditado.

“Yo me quedé destruido, yo a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Había hablado con ella nueve meses, todos los días. Imagínense matar a alguien a quien uno ama. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas, entonces era como si un cañón me estuviera disparando. Tomé una decisión horrible, traté de escapar y la metí en la maleta azul”.

Respecto a su fuga a Panamá, el estadounidense aseguró que su percepción sobre la justicia en Colombia era negativa, lo que lo hizo pensar que tendría un juicio injusto.

“Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía es muy corrupta y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar”.

Mientras que el juicio en contra del norteamericano continuará en Colombia, tras la confesión de Poulos se cierra un caso que generó impacto en el mundo y que podría terminar con el asesino de Valentina Trespalacios pagando hasta 50 años de prisión.