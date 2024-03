Sofía Vergara se llevó tremenda sorpresa de parte de Kim Kardashian

Kim Kardashian expresó su admiración por la serie de 'Griselda' en la que Sofía Vergara fue protagonista y directora - crédito @sofíavergara/Instagram

A pesar de las críticas que recibió por seguir promoviendo la mala imagen que dejó el narcotráfico en el país, a través de series que se transmiten en plataformas de streaming, Sofía Vergara sigue dando de qué hablar con la serie Griselda. Y es que la producción tuvo opiniones divididas entre sus seguidores, calificada por unos como un gran acierto de Netflix, mientras que otros le dan palo.

La Toty no solamente se desempeñó en esta miniserie como actriz, sino que también tuvo un importante papel como directora ejecutiva; sin embargo, no todo fue color de rosa para Vergara, que debió enfrentar la furia de del hijo menor de la verdadera madrina, amenazando con empezar una batalla legal. Finalmente, la barranquillera salió bien librada y logró conciliar con Michael Corleone.

En la serie de Netflix Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco que ha sido blanco de críticas en redes sociales - crédito Netflix

Recientemente, a través de sus InstaStories, Sofía Vergara dejó en evidencia la gran afición que tiene Kim Kardashian por la serie Griselda. Además, la socialité dejó un emotivo mensaje en el que expresó la admiración que siente por el trabajo que ejecutó la actriz colombiana en esta producción de Netflix.

“Sé que llego un poco tarde con Griselda, pero ¡Está buenísima! @sofiavergara”, expresó Kardashian en la publicación. Por su parte, la barranquillera no se quedó atrás y agradeció a la socialité que estuviera viendo su magistral actuación: “Gracias por verla”, escribió Vergara, acompañada de varios emojis de admiración.

Estas declaraciones de Kim en sus redes sociales despertaron la admiración de los seguidores de la Toty, quienes resaltaron una vez más que su talento la ha llevado, incluso a ser admirada por la reina del clan Kardashian.

Sofía Vergara recibió una felicitación de parte de Kim Kardashian gracias a su serie 'Griselda' - crédito @sofiavergara/Instagram

La serie más vista en Estados Unidos

Precedido de una ambiciosa campaña publicitaria, a lo largo de 2023 Griselda se constituyó en uno de los lanzamientos más esperados de 2024 en las plataformas de streaming.

El estreno fue un éxito rotundo y se ubicó entre los más vistos en más de 80 países donde la plataforma de streaming tiene presencia. De estos, en 25 países logró el primer lugar de preferencia, incluyendo a Estados Unidos, que ya adoptó a la Toty como una más de los suyos. Pero no conforme con esos logros, el pasado jueves 22 de febrero se dio a conocer un dato revelador sobre el impacto de la producción y de su protagonista entre los estadounidenses.

De acuerdo con datos de la firma Nielsen, Griselda se ubicó como la serie más vista en los Estados Unidos. Durante la semana del 22 al 28 de enero —cuando tuvo lugar su estreno—, la producción acumuló 1.600 millones de minutos en reproducciones.

Críticas contra la miniserie

'Griselda' fue blanco de críticas de diferentes sectores en el país, debido a la mala imagen que deja en el extranjero - crédito Netflix

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exsenador Roy Barreras, que no dudó en expresar su desacuerdo debido a la mala imagen que esta podría darle al país en el exterior: “Hacen narco novelas, hacen narco cine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”.

Otra de las figuras que hizo sentir su descontento fue María Cecilia Botero, que aseguró en Lo Sé Todo “es hora de que paremos con eso, si no me quieren llamar porque dije que no, que no me vuelvan a llamar”, añadiendo que no logra comprender por qué romantizan “a personajes que son totalmente detestables”.