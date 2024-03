Kool & The Gang, Village People, The Wailers y Pimpinela llegan a Colombia en mayo: conozca fechas y precios de boletería

- crédito @damianlhudson, @koolandthegang y @realvillagepeople/Instagram y cortesía TBL Live

La actividad de los conciertos en Colombia de 2024 sigue su curso y conforme pasan las semanas se van anunciando varias presentaciones clave para cerrar el primer semestre.

Mayo en particular tendrá una buena cantidad de eventos, y es así que, a un mes que ya tiene en la programación a Silvestre Dangond, Juanes, Caifanes, Black Pumas, Interpol o el Baum Festival entre lo más destacado, en las últimas horas se sumaron tres eventos bien distintos entre sí que tendrán lugar en el mismo escenario: el Movistar Arena de Bogotá.

El primero será el Entono Soundsystem, orientado al reggae y que reunirá a un total de cinco artistas, de los cuales ya se confirmaron los dos primeros. De un lado está The Wailers, la agrupación que internacionalizó el reggae a nivel mundial bajo el liderazgo de Bob Marley —y que luego acompañó al jamaiquino en sus producciones solistas hasta su muerte en 1981—. En esta oportunidad los acompañará Julian Marley, el noveno de los hijos de Bob, que asumirá la voz líder.

La primera edición del Entorno Soundsystem 2024 contará con la presencia de las leyendas del reggae, The Wailers e Inner Circle el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena - crédito cortesía TBL Live

A ellos los acompañarán Inner Circle, otro de los nombres clásicos del reggae en su historia, responsables de clásicos como Sweat (A La La La La Long) y Bad Boys, el próximo 11 de mayo, junto a otros dos artistas por confirmar mediante un concurso que se realizará en la plataforma Entono, que da nombre al evento y que se define como “un impulso para los talentos emergentes”. Desde las productoras esperan que sea el inicio de una serie de eventos bajo esa marca. Para inscribirse a la convocatoria, las bandas deben registrarse en la página www.entono.com.co.

Precios de boletería para el Entono Soundsystem con The Wailers e Inner Circle en Bogotá - crédito cortesía TBL Live

El segundo evento reunirá a dos leyendas de la música disco y el funk de los Estados Unidos. Kool & The Gang y Village People se presentarán en el Movistar Arena el próximo 15 de mayo, deleitando al público bogotano con los éxitos que definieron los años 70 e inicios de los 80.

Kool & The Gang celebran 60 años de carrera artística y cuentan con la presencia del bajista Robert “Kool” Bell como el único miembro original, luego de la muerte de George “Funky” Brown en 2023. A pesar de ello se mantienen activos y en 2023 lanzaron People Just Wanna Have Fun, el álbum número 26 de su carrera. Por supuesto, no faltarán en su repertorio los éxitos como Celebration, Get Down On It, Jungle Boogie, Cherish o Joanna, entre otros. Adicionalmente, esta será la tercera fecha de su historia en Colombia, luego de sus presentaciones en la capital del país en 2004 —acompañados de Gloria Gaynor— y 2011.

En lo que se refiere a Village People, será la cuarta vez que los intérpretes de Macho Man, YMCA o In The Navy visiten Colombia. La primera fue en 1981, en su período de máxima popularidad y con la mayoría de su formación original, para una presentación especial en El show de las Estrellas de Jorge Barón. Las otras dos ocasiones fueron conciertos en Medellín en 2014 y Bogotá en 2015 durante los días en que la agrupación —envuelta en constantes problemas legales entre sus miembros por los derechos del nombre—, estaba liderada por Ray Simpson y Felipe Rose, que en escena interpretan al policía y al nativo americano. Para su presentación de mayo, el líder de la formación será otro de los miembros originales, Victor Willis (el almirante) con nuevos miembros.

Kool & The Gang y Village People se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de mayo - crédito cortesía TBL Live

Por último, la nostalgia por la balada romántica tendrá su lugar con el anuncio de la presentación de Pimpinela en el Movistar Arena el próximo 16 de mayo.

Con cuatro décadas de exitosa carrera, la dupla argentina conformada por los hermanos Lucía y Joaquín Galán volverá a traer al recuerdo en escena éxitos como Olvídame y Pega la vuelta, A esa, Valiente, Por Ese hombre, Traición, Cuando lo veo o Lloro en una presentación que promete encandilar a un público tan devoto de sus canciones como es el colombiano.

Pimpinela presentará sus grandes éxitos ante el público bogotano el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena - crédito cortesía TBL Live

Las entradas para los tres eventos podrán adquirirse a través de Tu Boleta.