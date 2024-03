Festival Estéreo Picnic 2024: así van los preparativos en el parque Simón Bolívar

El Festival Estéreo Picnic 2024 se celebrará por primera vez en su historia en el parque Simón Bolívar, en Bogotá - crédito @festereopicnic/Instagram

Faltan dos semanas para que arranque la edición 13 del Festival Estéreo Picnic, que llega con la significativa novedad de su realización en el parque Simón Bolívar. De este modo, será la primera vez que el evento se realice en la capital del país luego de que en todas las ediciones anteriores se realizara a las afueras de la ciudad, o en municipios aledaños como Briceño, que albergó las tres ediciones pasadas.

Los preparativos para emplazar el complejo con cuatro escenarios que recibirá las presentaciones de artistas como Blink-182, Limp Bizkit, Feid, Sam Smith, SZA, M.I.A., Kings Of Leon, The Offspring, Arcade Fire, Grupo Frontera o Placebo, entre muchos otros, ya están en marcha para el evento que se celebrará del 20 al 23 de marzo.

A falta de que el martes 5 de marzo se den a conocer los horarios de presentaciones de los artistas –así como la revelación del artista sorpresa de este año–, Infobae Colombia habló con Miguel Santacoloma, jefe de prensa de Páramo Presenta. Este se refirió a las expectativas de la organización frente a la que será la primera edición que recibirá el parque Simón Bolívar.

“Esperamos consolidarnos en este espacio, como esa casa del Festival Estéreo Picnic que siempre quisimos tener”, afirmó. De igual modo, aseguró que se esperan más de 170.000 personas durante los cuatro días de duración del evento.

El parque Simón Bolívar ya ha recibido en el pasado al Festival Cordillera, también organizado por Páramo Presenta - crédito IDRD

Con relación al mayor reto en la organización de esta edición –la segunda en su historia de cuatro días de duración–, el vocero expresó que adaptar su formato al Simón Bolívar fue un proceso complejo, a pesar de que en el pasado han organizado allí el Festival Cordillera: “El Picnic es de una magnitud mucho más grande, y eso representa unos retos importantes a nivel logístico y de producción de campo. Estamos trabajando desde el año pasado para que la experiencia de Un Mundo Distinto se replique de una manera todavía más impactante y apoteósica”.

La decisión de trasladarse al Simón Bolívar tuvo que contar con la aprobación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y desde 2023 se vienen entablando conversaciones para hacerlo posible.

“Desde la administración pasada de Claudia López empezamos a entablar una conversación para que el parque Simón Bolívar pudiera realizar los festivales que organizamos. Son festivales en los que se vende licor libremente, que duran hasta después de la medianoche. Entendieron eso, y obviamente es una apuesta de la Alcaldía, pero es una apuesta a la que respondimos con un festival que lo permite”, aseguró.

Al respecto, y a falta de que se anuncien los horarios, Santacoloma confirmó a este medio que en principio el Estéreo Picnic irá hasta altas horas de la madrugada.

Artistas cancelados y transporte, las grandes inquietudes de los asistentes

Kings of Leon fue anunciado en enero para suplir la baja de Paramore, que canceló todas sus fechas por Latinoamérica - crédito Felipe Trueba/EFE

Con el paso de los años, una de las grandes dificultades del festival ha sido la de mantener un cartel íntegro desde su revelación hasta su realización. No son pocas las oportunidades en las que varios de sus artistas se han tenido que ausentar del evento por distintas razones (Blink-182, por ejemplo, este año compensará su ausencia de la edición de 2023 por un problema de salud de su baterista Travis Barker).

El pasado enero se anunció la cancelación de Paramore, uno de los artistas más esperados del cartel, por lo que en su lugar se reclutó a Kings Of Leon. Semanas más tarde, se anunció que Jaden, Rina Sawayama y Dove Cameron no iban a formar parte del evento y, de inmediato, se suplió su lugar con The Vaccines, Leisure, y Saiko.

Sobre cómo se sortean esas situaciones, Santacoloma explicó que “nosotros sabemos que esto puede pasar. Los artistas son personas y también tienen problemas, pero siempre estamos dispuestos a buscar esas alternativas. Si hay un artista que no puede venir, estamos inmediatamente levantando el teléfono para buscar esas alternativas”.

Una de las inquietudes de buena parte de los asistentes al Estéreo Picnic es la cuestión de la movilidad en la madrugada de los cuatro días del evento. Santacoloma afirmó que Páramo mantiene conversaciones con Transmilenio y el Sitp “para ver opciones de movilidad para la gente”.

De momento, no se han dado a conocer estas medidas, por lo que sería cuestión de días para que se confirmen cuáles serán las soluciones de transporte disponibles para los asistentes.