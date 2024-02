Mujer consuela a su pareja luego de ser capturado por la Policía en medio de un atraco

En el video, la mujer, presunta ladrona, reconfortó a su pareja criminal.

Una pareja fue detenida recientemente en Barranquilla por su presunta implicación en un robo en la intersección de la calle 65B con carrera 42.

Te puede interesar: Estas son las zonas de Bogotá donde más roban celulares y a dónde los llevan

Durante el procedimiento de captura de ambos, llamó la atención un particular momento en el que una mujer consoló a su compañero, gesto que ha desencadenado en una variedad de reacciones en el público y ha sido ampliamente discutido y compartido en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Hay multas por ponerle vidrios polarizados al carro en Colombia: pero no todos, estos son los permitidos

El incidente se produjo en una agitada noche en Barranquilla, cuando las autoridades intervinieron para detener lo que se describió como un acto delictivo en curso. En medio de la tensión del arresto, la mujer abrazó y confortó a su pareja, evidenciando un inquebrantable apoyo mutuo frente a una adversa situación legal y social.

El conmovedor momento entre una pareja durante su arresto en Barranquilla ha generado diversas reacciones, desde admiración hasta reflexiones sobre la naturaleza del amor en circunstancias extremas - Crédito Colprensa / captura de pantalla Impacto news / Instagram

Este acto de solidaridad no solamente reflejó la lealtad de la mujer hacia su pareja, sino que también suscitó debates sobre la naturaleza del amor y el apoyo en tiempos de crisis, según lo difundido por Chica Noticias e Impacto News.

Te puede interesar: En lo que va de 2024 la Policía ha reportado 11 allanamientos contra ciberestafadores

Incluso, en el video se puede escuchar que las personas que presenciaron la captura empezaron a mofarse de la situación. Alebrestados, empezaron a gritar y a silbar. Un hombre mencionó: “Cuando te lo maten también lo vas a abrazar así”.

La captura de esta pareja y el acto de consuelo captado en video ha generado diversas opiniones entre los usuarios de Internet, que van desde la burla hasta la admiración por el apoyo mostrado entre ambos.

“Me caso con ella, en las buenas y en las malas”, “Amor en los tiempos de atraco”, “Amor de feos y coletos”, “a este par le faltó el mariachi”, “Sinceramente no me conmueve, por romantizar cosas que no se deben hacer es que la sociedad está cada vez más podrida”, “No joda. Ya esto es de lo último en guaracha. Hacen buena pareja trabajando. Debe estar diciéndole al oído la próxima estocada mañana cuando salga”.

Cali y Sincelejo lideran delitos en Colombia, revela estudio

El Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado de Colombia ha revelado recientemente que Cali y Sincelejo encabezan la lista de ciudades con las tasas más altas de delitos en el país, alcanzando un 44% de casos por cada 100.000 habitantes hasta diciembre de 2023.

Este análisis preliminar destaca también que, en términos de homicidios por cada 100.000 habitantes, Palmira y Cali se posicionan entre las ciudades más peligrosas a nivel mundial, según el estudio de la World Population Review.

‘La Violencia en Colombia: Estudio de un proceso social’ (1962)

En este contexto, Medellín se destaca por registrar la cifra más baja de homicidios desde 1978, con un índice de 12,9 casos, sumando un total de 375 casos. Por otro lado, a nivel internacional, Tijuana y Acapulco, ambas en México, lideran el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, seguidas por urbes de Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos y Sudáfrica.

El exfiscal Francisco Barbosa durante el Foro Visión 2023: Tendencias Colombia, resaltó la importancia de enfrentar la criminalidad con una estrategia articulada que priorice la seguridad y la justicia. Además, señaló noviembre como el mes más violento de 2023, con 280 víctimas de masacres, reflejando la urgencia de enfocar esfuerzos en la prevención y en la resolución efectiva de casos. La presencia de grupos criminales en ciudades como Santa Marta y Buenaventura también fue mencionada, contribuyendo a la alta tasa de criminalidad en estas zonas.

Este panorama exige acciones concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la violencia que afecta a diversas regiones del país. La gestión del conflicto y la implementación de medidas preventivas se perfilan como desafíos clave para las autoridades colombianas en su lucha contra la criminalidad.