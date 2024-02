Empresario que recibió tres puñaladas por defender a una pareja de un robo en Bogotá, contó su historia: “La gente está desesperada”

Se conoció el relato de un hoombre que por defender a una pareja de un robo, casi termina su vida - crédito Colprensa

La ola de inseguridad que enfrenta Bogotá es delicada. Esta vez, un empresario contó su experiencia en Bogotá, cuando intentó auxiliar a unas víctimas de un robo, pero él terminó herido de gravedad.

El empresario Alejandro Falla, colombiano radicado en Estados Unidos, salía de un restaurante acompañado de su hermano, cuando una pareja pedía auxilio porque le habían robado un celular. Alejandro y su hermano salieron a ayudar a los atracados.

Uno de los ladrones intentó darse a la fuga, pero se le fundió la moto, por lo que fue capturado con la ayuda de Alejandro Falla, pero cuando el atracador ya estaba sometido logró sacar un cuchillo y herirlo en la rodilla.

“Estando en el piso, estoy con las manos sujetándolo, saca el puñal y me lo clava en la rodilla, yo pierdo el equilibrio y caigo, lo tenía sujetado de la parte de atrás del casco y, para liberarse, se voltea con el puñal, y a mí lo único que se me ocurre es poner el antebrazo para que no me hiera en otro lado”, contó Falla en diálogos con la revista Semana.

Robo en Bogotá siguen incrementando durante los últimos días - crédito Colprensa

Luego del ataque, el ladrón se soltó de los captores y salió huyendo. En ese momento, el empresario recordó que los vecinos del sector fueron los que le prestaron la atención médica mientras llegaba la ambulancia. En minutos llegaron dos policías en una moto, persiguieron al delincuente y lograron su captura.

Alejandro Falla fue trasladado a la Clínica Santafé, donde fue operado al día siguiente para reconstruir los nervios en la pierna derecha y en el antebrazo.

Durante su relato, el empresario contó que se sintió decepcionado cuando su hermano fue a dar la denuncia sobre los hechos y en el lugar se enteró que la pareja víctima de robo no pusieron su denuncio, ni quisieron identificarse con las autoridades.

“Ahí es donde más me da dolor, cuando sentí que las personas que uno creyó que estaba ayudando en el momento, que les toca poner de su parte un denuncio, no, se van como si no hubiera sido con ellos, eso fue más doloroso que las puñaladas del ladrón”, expresó el empresario para el diario mencionado.

Ante esta situación, Falla aseguró que tomar justicia propia frente a los hechos de inseguridad en Bogotá es complejo porque los ciudadanos están desesperados y sienten que nadie los protege.

Los bogotanos se sientes inseguros ante los últimos actos violentos que se presentaron en la ciudad - crédito Colprensa

“Entrar a hacer un juicio moral sobre cómo defenderse es complejo dada la coyuntura de la ciudad y del país, a mí no me gustan las armas, pienso que las armas deberían ser el territorio del Estado y el Estado debería ser el que proporciona la seguridad, pero lo que es cierto es que se le salió de las manos”, dijo para la revista Semana.

Robo en pizzería de Chía

En un reciente episodio de inseguridad en Chía, Cundinamarca, una pizzería se convirtió en el escenario de un asalto a mano armada perpetrado por dos individuos armados. Los malhechores, valiéndose de pistolas, amenazaron tanto a los clientes como al personal del establecimiento, obligándoles a entregar sus pertenencias. Este incidente es un reflejo del creciente problema de seguridad tanto en el municipio como en el país.

La creciente ola de delincuencia que azota a Colombia, especialmente en Bogotá y sus alrededores, ha sido motivo de alarma en el último año, con una notable incidencia de robos a mano armada y sicariato. La Policía Nacional enfrenta desafíos significativos para combatir a los delincuentes que ahora parecen tener el control de ciertas zonas. Este reciente asalto en Chía es solo un ejemplo de los desafíos de seguridad que enfrentan los residentes y visitantes de estas áreas.