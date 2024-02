Habló vendedor ambulante al que le compraron todo el producto: “Me quieren mucho”

Vendedor de BonIce agradeció a los estudiantes que le ayudaron comprando todos sus productos - crédito Montake Infobae - Noticias Caracol/Facebook/Prom2024_Sagrado/TikTok

A través de un video publicado en TikTok se conoció el gesto que tuvo un grupo de estudiantes del grado 11 del colegio Sagrado Corazón de Bello (Antioquia), con un vendedor de BonIce de las calles.

De acuerdo con las imágenes, el señor vivió una de las mejores tardes que ha tenido en su trabajo gracias al detalle que decidieron tener los jóvenes de la institución, pues entre todos se pusieron de acuerdo y le compraron a la salida de las clases todo el producto que tenía en su carro de BonIce con el objetivo de hacerlo feliz.

El hombre aguardaba afuera del plantel para hacer su trabajo y sorpresivamente vio como cada estudiante se acercaba para comprar hasta el último dulce refrescante. El señor, que es de la tercera edad, conmovió a los internautas con su reacción tras conocer la intención de los estudiantes por ayudarlo.

Pues el vendedor informal no se aguantó las ganas y de inmediato abrazó a los alumnos que también lo rodearon y le respondieron el abrazo grupal.

Estudiantes de Bello sorprendieron a vendedor de BonIce y le compraron todos los productos - crédito @prom2024_Sagrado/TikTok

Por lo anterior, millones de usuarios de TikTok y de las otras plataformas en donde se replicó el video viral aplaudieron y comentaron que este tipo de acciones deberían volverse comunes para ayudar más estas personas que lo necesitan. Pero también hubo varios interesados en conocer más sobre el protagonista de la historia.

“Lo lindo de esta generación, es que son más empáticos, humanos y solidarios Felicitaciones y bendiciones”, “Es la juventud que se necesita”, “Qué hermoso gesto”, “Nuevo trend espero lo hagan en todos los colegios”, “¿Dónde está ubicado el señor?, ¿quién es?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la publicación.

Por eso, Noticias Caracol Ahora contactó al personaje para conocer su versión de los hechos y lo que había sentido en el momento.

De acuerdo con don Jesús Antonio García, los estudiantes decidieron ayudarlo de esta manera porque conocen su situación económica y gracias a su personalidad se ha ganado el respeto y corazón de los jóvenes. Además, lleva 14 años ejerciendo esta profesión.

“Ellos saben que soy una persona pobre, y gracias a Dios de eso me mantengo, de la venta de BonIce. Ellos me quieren mucho acá porque he sido una persona muy seria”, explicó en la videollamada.

Asimismo, reveló algunos detalles detrás del video y del gesto que se volvió viral, pues como era algo que ya estaba previamente meditado, había que organizar todo para poder llevar a cabo el plan.

“Una profesora me dijo: ‘Quédese ahí y venga faltando 10 para las 12 del día’ y [cuando llegué] dijo: ‘Venga que le voy a dar un regalo’, y ahí mismo salió con ellos, que me quieren mucho”, contó don Jesús Antonio García.

Cuántos BonIce le compraron los estudiantes al vendedor informal

En la conversación, el señor García también reveló que diariamente debe vender entre 90 y 120 refrescos congelados de esa marca, por lo que para lograr cumplir con la meta se hace a la salida de tres colegios distintos y ya tiene varios estudiantes que lo reconocen y lo aprecian.

Lo que quiere decir que ese día contó con la suerte de vender esa cantidad de productos en un solo lugar gracias a los estudiantes que querían hacerlo feliz.

De esta manera, don Jesús aprovechó y les envió un mensaje de agradecimiento a los estudiantes por el gesto, la colaboración y haberlo escogido a él.

“Darle mis más sinceros agradecimientos a ellos, [...] una muy bonita sorpresa”.

Con quién vive Jesús Antonio García, vendedor de BonIce, y por qué tiene que trabajar tanto

Según don Jesús, este trabajo lo tiene para sobrevivir él solo, pues no vive con nadie más ahora.

“Yo vivía con unos sobrinos, porque yo soy solo, las dos hermanas mías murieron y me ubiqué con los sobrinos, pero ahora vivo con una señora que tiene 67 años”.