Miguel Melfi revelo que una actriz de ‘La casa de los famosos’ le parece atractiva y no es Martha Isabel Bolaños

La casa de los famosos es un escenario donde los participantes muestran la realidad de sus vidas, cuentan anécdotas y se expresan libremente acerca de sus compañeros. En la casa de las 21 celebridades, que son constantemente grabadas por alrededor de cuarenta cámaras, Natalia Segura, junto a Karen Sevillano, observaron un intercambio lleno de tensión entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, dos integrantes del destacado equipo Infierno.

Las influencers colombianas notaron una conexión entre el cantante y la actriz, caracterizada por miradas cruzadas y una cercanía palpable, lo que ha generado especulaciones sobre una interacción amorosa entre los dos concursantes.

Ante esta situación, Karen Sevillano no tardó en indagar sobre los sentimientos de Melfi hacia la actriz que participó en la serie Los Reyes: “¿Puede pasar algo?”, cuestionó la influencer que pertenece al equipo Cielo.

Con total franqueza, el panameño reveló: “No siento que algo pueda pasar, pero yo hablo por mí, y sí me parece atractiva”, expresó el cantante y actor nominado de la semana.

La respuesta del también actor generó que Sevillano se emocionaran al enterarse que hay un gusto por parte de Melfi: “Muchachas para que no digan que yo no les traigo información de primera mano, les dije que esto yo lo iba averiguar y aquí se supo las intenciones verdaderas de mi querido Melfi hacia Nataly Umaña (...) ¿un romance? Esperemos que así sea, que esta que está aquí, tu chismosa de confianza se va encargar de que todo se dé, por supuesto no lo duden ni un minuto, sigan atentos a este su programa favorito La casa de los famosos Colombia con su chismosa de confianza Karen Sevillano”, expresó la creadora de contenido.