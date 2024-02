Jessica Cediel vuelve a hablar de Pipe Bueno después de mucho tiempo: dijo por qué no fue al cumpleaños

Jessica Cediel y Pipe Bueno estuvieron juntos por seis años - crédito Colprensa

Durante 6 años Jessica Cediel salió con Pipe Bueno, tiempo en el que fueron una de las parejas más mediáticas de Colombia, entre 2011 y 2017. Sin embargo, las apretadas agendas de cada uno causaron que la relación se volviera cada vez más insostenible, por lo que tuvieron que tomar la decisión de decirse adiós.

De hecho, en 2022 la bogotana se sinceró en una entrevista con el programa web AutoStarTV, presentado por Andrés Wilches. En ese espacio, compartió con su audiencia qué había sucedido entre ella y el cantante de música popular.

“La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron, porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”, contó en ese entonces.

Pipe Bueno y Jessica Cediel tomaron la decisión de separarse por conflictos con sus agendas - crédito Instagram

También aclaró que se mantuvo en total soledad después de la ruptura. Aunque inventaban que salía con uno o con otro, en realidad estaba pasando su duelo. “La tusa fue muy brava, pero afortunadamente duró poco. Sufrí mucho, lloré bastante y no dormía, mientras la gente inventaba que yo estaba con otro”, añadió.

Ahora, dos años después de esas palabras volvió a referirse a su relación con el vallecaucano de 32 años (nueve años menor que ella), lo que había sido un tema reservado por todo este tiempo. En sus historias de Instagram respondió la pregunta de un internauta que le cuestionó por su ausencia en el cumpleaños del artista.

“Pipe siempre será un buen amigo. De hecho, me invitó a su fiesta de cumple, pero no pude asistir porque estoy en medio de grabaciones de un ‘reality’. Me perdí tremenda rumba”, indicó la también modelo y participante de Hoy Día Bailamos en su red social.

¿A Jessica Cediel le ‘pusieron los cachos’? Esto dijo la presentadora

Después de hablar acerca del que ha sido el gran amor de su vida, también se refirió a experiencias menos agradables que ha tenido en el tema del romance. Por ejemplo, comentó sobre una vez en la que está casi segura que le fueron infiel. Aunque no tiene prueba, tampoco le faltan dudas.

“Hay gente muy desubicada en la vida, Juan Di”, comenzó diciéndole a Juan Diego Alvira en el programa Sin carreta, que el periodista presenta en el Canal Uno.

Asimismo, añadió que no sería la primera celebridad a la que le pasa algo de ese estilo y mencionó a estrellas de talla mundial que habrían sido víctimas de engaños por parte de sus compañeros sentimentales, tales como la actriz Megan Fox o Shakira.

“Nunca pude corroborar el tema, pero tenía una sospecha del 90 % y creo que cuando se pierde la confianza en una relación, se pierde el respeto y todo, entonces a raíz de ese suceso, dije, no puedo confiar en este man”, siguió comentando en el diálogo con el medio citado.

Jessica Cediel habló del momento en que sospechó que le fueron infiel - crédito @jessicacedielnet/IG

Si bien nunca pudo confirmar sus sospechas, fue determinada y expresó que “igual, con lo que yo vi, fue suficiente, es lo que puedo decir, Juan. Y obvio, después me pidió perdón y quería volver y le dije: ‘No, muchas gracias por todo y chao que Dios te bendiga y bye”.

Así como hizo ese hombre del que habló sin revelar su nombre, ya ha dicho en sus perfiles digitales que está en contra de todos aquellos que se alegran del dolor ajeno. “¿Qué puede tener en la cabeza y el corazón alguien que se alegra del dolor de alguien más?”, puso en una historia de Instagram.

Finalmente, declaró que no tiene afán en conseguir un novio y que aunque ha tenido muchos pretendientes, no pretenderse meterse con alguien que no la llene en su alma a totalidad.