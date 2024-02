¿Jessica Cediel y Gerard Piqué?: la presentadora dio declaraciones al respecto

Luego de una presentación la modelo fue comparada con Shakira - crédito redes sociales

La presentadora colombiana Jessica Cediel, tras enfrentar recientemente complicaciones de salud durante su participación en el programa Hoy Día Bailamos de Telemundo, retornó a la competencia, dejando una marca distintiva con su actuación. Cediel, que se radicó en Estados Unidos desde hace varios años, realizó una interpretación de la danza del vientre al ritmo de Ojos Así, evocando comparaciones con la también colombiana Shakira por parte de los jueces, hasta el punto de ser apodada Shakira Cediel durante el evento.

Te puede interesar: Periodista español criticó a Shakira por sus canciones en contra de Piqué: “Lo hace un hombre y lo llaman machista”

Este episodio en la carrera de la presentadora bogotana de 41 años no solo subraya su resiliencia ante adversidades de salud, sino su habilidad para captar la atención tanto del público como de los críticos. También llamaron la atención sus comentarios en respuesta a una broma del jurado involucrando al exfutbolista Gerard Piqué, en la que leyó un supuesto mensaje que le habría enviado la expareja de la barranquillera: “Te admiro y te quiero invitar a salir”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía: una foto despeja las dudas sobre el verdadero estado de su noviazgo

“No, gracias”, respondió la también actriz. En seguida, otro miembro del jurado refutó: “Estás soltera, lo puedes llamar”. Finalmente, la colombiana mostró su desacuerdo con el comentario indicando que: “Estoy soltera, pero no lo llamaría, gracias. Dios nos amparé”. Lo anterior provocó conversaciones en torno a su perspectiva sobre las relaciones personales, evidenciado su independencia al afirmar que no buscaría una cita con el catalán, incluso si estuviera soltera. Esta actitud frente a la interacción sugiere una postura firme en cuanto a su vida sentimental.

Jessica Cediel bailó al ritmo de "Ojos así" de Shakira y terminó siendo blanco de burlas - crédito @Jessicacedielnet / Instagram

Los realitys han sido el escenario de donde Jessica Cediel ha ascendido a la fama, sobre todo en su rol como presentadora, demostrando ser una figura multifacética en la industria del entretenimiento. Su paso por Hoy Día Bailamos y la resonancia de su actuación y comentarios posteriores, no solo reflejan su continuo impacto en el ámbito profesional, sino también personal, al navegar desafíos y mantenerse fiel a sus principios en el escrutinio público.

Te puede interesar: ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira es un completo éxito en ventas sin haber sido lanzado: “Gracias por tanto”

La combinación de talento y principios de Cediel continúa capturando la atención de seguidores y medios de comunicación por igual, consolidando su posición como una influencer significativa dentro y fuera del país. Su experiencia en el programa ilustra la trayectoria de una celebridad que no solo busca el éxito profesional, sino que también valora la autenticidad en su vida personal.

Jessica Cediel respondió a sus ‘haters’ tras su presentación

Y es que, precisamente, Jessica Cediel logró cautivar al jurado y al público en su más reciente participación en el concurso, consiguiendo la máxima calificación de 15 puntos. Su actuación, que fue compartida en redes sociales, generó diversas reacciones entre los internautas, mezclando aplausos por su desempeño con críticas a su vocación cristiana y a sus habilidades de baile. A pesar de los comentarios negativos, Cediel se mostró satisfecha y agradecida, mencionando que todo fue posible “solo gracias a Dios”.

El video de la presentación, que exhibió a Cediel practicando en su sala los reconocidos movimientos de danza árabe de Shakira, despertó comentarios divididos en las plataformas digitales. Mientras algunos admiraban su talento y destacaban su rendimiento por encima de la propia intérprete de Waka waka, otros cuestionaron su compromiso religioso, sugiriendo una contradicción entre su fe y su participación en el concurso. A estos últimos, Cediel respondió enfatizando su enfoque en su fe y en su carrera, subrayando estar “en las fuerzas de papá Dios” y no permitir que las críticas alteren su relación con su espiritualidad o su desempeño profesional.

Jessica Cediel le respondió a quienes critican su baile árabe - crédito JessicaCedielnet / Instagram

Pese a la controversia, Cediel decidió limitar los comentarios en su publicación de Instagram, donde compartió su logro en el programa, una estrategia que refleja su deseo de enfocarse en los aspectos positivos de su experiencia en el concurso y de su carrera en general. Este episodio no solo destaca el impacto cultural de Shakira en ámbitos como el baile, sino que también pone de relieve las complejidades que enfrentan las figuras públicas al navegar entre su vida personal y profesional en el ojo público.