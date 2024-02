Quejas en redes sociales por los exorbitantes precios de la comida en cines colombianos

El costo de los combos de comida en cine han sido objeto de crítica en redes sociales - crédito Getty Images/iStockphoto

Ir a cine es una de las actividades favoritas de los colombianos, tanto así que entre enero y junio del 2023 cerca de treinta millones de personas asistieron a diferentes salas en todo el país, según datos del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (Proimágenes Colombia). Sin embargo, el aumento en los precios de la comida ha sido un tema de crítica y debate recientemente en redes sociales.

La conversación inició en la red social X cuando un usuario publicó una imagen en la que se ven los precios de algunos de los combos de comida en cine. El mensaje, con más de un millón de likes, dice: “72mil qué mami? Disculpe? @Cine_Colombia”. El usuario se refiere, entonces, al precio más elevado que hay que pagar por una de las opciones en Cine Colombia.

Este fue el mensaje en redes sociales que inició las críticas hacia el precio de la comida en cines de Colombia - crédito @andr3s_rc/X

El combo para dos personas, del que habla la publicación, incluye dos perros calientes, una chocolatina, un paquete de KitKat, dos gaseosas grandes y unas crispetas medianas; todo ello por un valor de 72.500 pesos con “otros medios de pago”. Mientras que estos mismos productos tiene un valor de 65.200 al pagar con la “tarjeta cineco” y de 58.000 al pagar con la “tarjeta platino”, dos opciones que ofrece esta cadena de cine con las que los usuarios pueden tener ciertos beneficios.

Inmediatamente la imagen generó varias reacciones de parte de ciudadanos que aseguran que no solo sería esta cadena de cine la que cuenta con precios desbordados; otros hicieron cuentas sobre el precio de estos alimentos en supermercados y; finalmente, algunos hicieron memes sobre el tema.

Usuarios en redes sociales denuncian altos precios de la comida en cine en Colombia - crédito @veotodoborroso/X

“La comida del cine es un robo muy descarado. Cómo me van a decir que en Colombia, el país donde la bolsa de maíz vale $2.500 van a vender un puñadito a mil millones de dólares. Es que es absurdo. No entiendo cómo no ven descaro en eso”, dijo una de las usuarias. Como ella, varios ciudadanos pidieron a la Superintendencia regular el costo de estos productos.