Famoso coach reveló los graves errores que cometen quienes ingresan al mundo fitness

Farid Naffah se dedica, entre otras cosas, a asesorar personas para que sepan entrar al mundo fitness - crédito FaridNaffah/Instagram

Por fitness se puede entender, en primer lugar, que es el estado de salud física y bienestar que se consigue al llevar una vida sana apoyada en el ejercicio continuado en el tiempo y en una dieta saludable. En segundo lugar, que es el conjunto de ejercicios que se repiten varias veces por semana para conseguir una buena forma física, principalmente, en gimnasios.

Dicha actividad se volvió una moda en los últimos años y es utilizada por muchas personas para verse y sentirse bien. Sin embargo, no todo es color de rosa, según explica el famoso coach colombiano Farid Naffah.

En diálogo con Infobae Colombia, Naffah, que tiene 17 años de experiencia, afirmó que a esta hay que darle una connotación de fitness inteligente, porque, en su caso, le ha visto la cara bonita y la fea, donde la gente se lesiona, porque no sabe hacer un ejercicio o desarrolla desórdenes alimenticios porque lleva una mala relación con la comida, ya que se meten en la mente que comer tal cosa es mala.

Efecto covid-19

“He visto las dos caras de la moneda. Esto ha crecido mucho, pero a veces no ha crecido en las mejores condiciones. La pandemia del covid-19 hizo, dentro de todo lo malo, algo bueno, y es que le recordó a las personas que es muy importante estar saludable. La cifra de muertos en ese periodo era más por los que estaban enfermos, con hipertensión, obesidad, sobrepeso”, precisó.

Ante eso, recordó que la gente dijo que se iba a poner juiciosa y luego, el personaje borracho que publicaba de todo en Facebook ya se veía era montando bicicleta o haciendo gimnasio.

Para él, esas personas, que gracias a la pandemia llegaron a este nuevo estilo de vida, lastimosamente no hicieron como una buena curva de aprendizaje.

“Entonces ahí están las dos caras del fitness: muchas de esas personas entraron de una vez perdiendo, porque entraron a lesionarse la espalda, a obsesionarse con la comida, a obsesionarse con el deporte. Solo se necesita entrenar una hora y media y hay personas que entrenan cinco horas. Yo veo estos casos, porque yo vivo de esto y lo aplicó bien”, enfatizó.

Farid Naffah es entrenador fitness y empezó a practicar esta actividad hace 17 años - crédito Infobae

Dijo que uno de sus mejores amigos se obsesionó tanto con el fitness que empezó a competir torneos de fisicoculturismo, pero eso requiere muchos medicamentos, esteroides, así que puso en riesgo su salud, jugó con ella, literal, jugó con fuego, y se murió.

Ante esto, adujo que lo más importante entonces para entrar de lleno al fitness es hacerlo de manera responsable, hacerlo con información.

“Uno le pregunta a una persona cuánto tiene de capacidad un celular y le responde ‘eso tiene 256′, sabe lo que tiene el computador que usa, sabe el consumo por galones de su carro, pero usted le pregunta algo del fitness y responden que no saben nada”, criticó.

Resaltó que es algo que puede o mejorar su salud o empeorar su salud: “Que tú sepas todo de tu celular o de tu televisor no es trascendental para tu vida, pero que tú no sepas de lo que estás haciendo en el gimnasio, o con tu alimentación, eso sí es trascendental para tu vida”.

Cosas que no sirven para nada

Insistió que con el fitness se puede mejorar es a partir del conocimiento, ya que así como se sabe de muchas cosas que no sirven para nada, es más importante saber sobre cosas que son trascendentales para el ser humanos.

Remarcó que ese problema de desconocimiento es algo general. Apuntó que hay un fenómeno y cada vez está más marcado y es que hay buenos influenciadores y malos influenciadores, así como también hay buenos abogados y malos abogados, o así como hay buenos médicos y malos médicos.

“A nivel de influencia fitness hay muchos personajes que, lastimosamente, por ser los más polémicos, los más controversiales, son los que más poder de comunicación tienen, los que tienen la audiencia muy grande”, señaló.

Como ejemplo, recordó que hay un médico muy famoso con mucho poder de influencia que dice que “las frutas son una mierda” y hay muchos personajes que adquieren mucha fama por las posturas tan controversiales, lo que no es sano.

“Si yo me pongo a decir que las frutas son una mierda, obvio, también me voy a poner controversial y van a llegar los que les gusta que diga eso o van a llegar los haters y eso me va a posicionando porque es gente hablando de mí. Entonces, hay muchos influenciadores malos que han ensuciado el buen nombre del fitness”, dijo el coach.

Farid Naffah, coach fitness, explicó por qué es necesario tener toda la información real y necesaria para ingresar a este mundo - crédito faridnaffah/Instagram

Compromiso con el fitness

Hizo énfasis también en que está muy comprometido con esta causa, porque su vida hace unos años era la locura. Estaba inmerso en el alcohol. Estaba aburrido con el ser humano que era y llegó al fitness. Es ingeniero agroindustrial de profesión y trabajaba en su campo, pero estaba aburrido y sin pasión. Entonces llegó al fitness como una terapia y este le cambió la vida, tanto así que ya vive de eso.

“Mi terapia se convirtió, no solo en mi salvación como persona, sino que adicionalmente pude vivir prósperamente esto e impactar a muchas personas”, afirmó.

En la actualidad, tiene 7.000 personas asesoradas por todo el mundo y le cambió la vida a muchas otras. Siente que como el fitness se ha portado tan bien con él, le debe devolver algo bonito y eso lo hace a partir de la buena información.

“Uno no sabe, pero uno puede orientar a una mamá, un primo, un tío, a que tomen buenas decisiones, no malas decisiones. No tienen que comer solo fruta, ni entrenar cuatro veces de cuatro horas al día. Entre más se puede nutrir el fitness de buena información más se le puede garantizar a las personas que no se van a lesionar”, finalizó Farid Naffah.