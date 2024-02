Figura del ciclismo se baja del Tour Colombia 2024: sufrió dos fracturas

El Tour Colombia 2024 ya completó el 50% del recorrido total de la carrera - crédito @TourColombiaOfi/X

El ocho de febrero se disputó la tercera etapa del Tour Colombia 2024, que terminó con el triunfo del colombiano Alejandro Osorio del equipo GW Erco Shimano, en el primer triunfo de un competidor de una escuadra que no pertenece al World Tour en lo que va de la carrera.

Te puede interesar: Nairo Quintaba dejo ver su emoción por el regreso: “No había otro escenario mejor que poder comenzar en mi tierra”

Por fuera de esto, la jornada no terminó con buenas noticias, ya que uno de los máximos exponentes del ciclismo en Colombia no podrá continuar siendo parte del Tour Colombia. Se trata del español Óscar Sevilla, integrante del Team Medellín y uno de los más destacados en el ámbito colombiano.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Arranca el Tour Colombia 2024: por dónde y a qué hora ver a Egan Bernal y a Nairo Quintana

Durante su carrera, Sevilla ha marcado sus mejores registros en Colombia, siendo ganador de múltiples carreras en el rentado local, pero durante la tercera etapa del Tour Colombia fue protagonista de una caída que lo dejo fuera de la competición.

Esto fue confirmado por su equipo mediante un comunicado de prensa. Además, informaron detalles del accidente que provocó que Sevilla no pueda continuar en la carrera: sufrió dos fracturas, una cortical de la clavícula izquierda y una del primer arco costal.

Te puede interesar: Harold Tejada ganó la Etapa 2 del Tour Colombia 2024: así fue el sprint final

“Luego de la caída que sufrió nuestro corredor en el desarrollo de la etapa 3 del Tour Colombia, Sevilla fue trasladado a la Clínica Medilaser de Tunja donde se le realizó una valoración médica. Allí se le practicó una tomografía de columna cervical, tórax y cráneo. Además, de rayos X”, comunicó el equipo.

Óscar Sevilla fue desafectado por su equipo para lo que resta del Tour Colombia - crédito @team_medellin/X

Sobre la salida de Sevilla de la carrera, el técnico del Team Medellín, José Julián Velásquez, afirmó que tenía tristeza por el desenlace de la carrera para el español y reveló detalles del momento en el que se enteraron de que el Tour Colombia para Sevilla había terminado.

“Acá es más importante la parte humana, la integridad de cada uno de los deportistas, en este caso le pasó a Óscar Sevilla, quiero informar que se cayó a falta de 300 metros cuando estaba en el grupo puntero. Damos gracias de que no pasó a mayores, dar un parte de tranquilidad a su familia y a sus seguidores y decirles que Óscar está bien… más que el dolor por las fracturas, lo que tenía era más nostalgia y tristeza, eso me conmovió y a mí también me hizo encharcar los ojos”, afirmó Velásquez durante una atención a medios.

¿Cómo va la general del Tour Colombia 2024?

El corredor colombiano Alejandro Osorio de GW Erco Shimano celebra al ganar la tercera etapa de la carrera ciclística Tour Colombia 2024 - crédito EFE

Luego de que se completarán las primeras tres etapas, el Tour Colombia 2024 completó la mitad del recorrido de la carrera en la que Rodrigo Contreras está liderando a seis segundos de su más cercano perseguidor.

Así está la clasificación general del Tour Colombia 2024:

1. Rodrigo Contreras - Nu Colombia: 10:33:582.

2. Harold Tejada - Astana: +6′'

3. Andrea Piccolo - EF Education EasyPost: +11′'

4. César Guavita - Colombia Potencia de La Vida: +17′'

5. Yeison Reyes - Sistecredito: +17′'

6. Edgar Pinzón - GW Erco Shimano: 17’'

7. Robinson Chalapud - Banco Guayaquil: 17’'

8. Alejandro Osorio - GW Erco Shimano: +19′'

Así será la etapa 4 del Tour Colombia 2024

La etapa 4 del Tour Colombia 2024 está programada a iniciar sobre las 10:00 a. m. del viernes 9 de febrero. El recorrido será de 181.8 kilómetros con salida en Paipa (Boyacá) y la llegada será en Zipaquirá (Cundinamarca); durante el recorrido los competidores pasarán por Tunja, Ventaquemada, Villapinzón, Chocontá, Gachancipá, Tocancipá, Chía y Cajicá.

La etapa tendrá en total tres puertos de montaña, de los cuales, dos son de cuarta categoría y uno de tercera, el cual está ubicado sobre la mitad del recorrido.