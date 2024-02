Yina Calderón desató polémica por cubrir su glúteo derecho con un enorme tatuaje: “Está cada día más tostada”

Yina Calderón desató controversia por nuevo tatuaje en su nalga derecha - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón volvió a encender sus redes sociales por cuenta de un nuevo tatuaje que presumió. La influencer cubrió por completo su nalga derecha y los seguidores la atacaron con duras criticas. “De verdad que ella está cada día más tostada, ya no sabe qué hacerse”.

El gran dibujo que se hizo no fue lo único que le juzgaron sino que también hablaron de su cuerpo. “El problema no es el tatuaje sino ese trasero que parece de plastilina”.

Pese a que Yina Calderón generalmente causa controversia, esta vez algunos de sus seguidores la apoyaron y afirmaron que la enorme flor les pareció bonita. Sin embargo, la misma huilense afirmó que aún no está terminado el trabajo puesto que no aguantó el dolor.

Yina Calderón despertó polémica por nuevo tatuaje con el que cubrió su nalga derecha - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Me tatué la nalga 😈😈 y sí que dolió 🥶 (no lo he terminado 😐 no aguanté más dolor 😫 mañana lo termino)”, con esta afirmación, la creadora de contenido enseñó orgullosa el avance de su tatuaje que según ella todavía no está terminado y ya desató polémica.

“No la critiquen tanto no alcanzo a darle likes todos”, “te luce, la flor está divina”, “dónde está lo bonito de eso tan horrible”, “solo quiere ocultar la celulitis y los grumos de grasa”, “ella cree que la está rompiendo, pero lo único que hace es el ridículo”, “critica a Andrea Valdiri y está peor”, “al menos sepa escoger los tatuajes”, “quiero tener su autoestima”, ”tanto show y mañana se lo borra”, “no se puede ser más burdo”, “cada día más tostada”.

La creadora de contenido no ha reaccionado por el momento a las juzgan como suele hacerlo cuando la atacan mucho por algo personal. No obstante si abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram para conversar con sus seguidores sobre otros temas.

Criticó a Manuela Gómez

Yina Calderón aseguró que la exparticipante de protagonistas de novela no es santo de su devoción, sin embargo, esto no significa que le desee mal. Aun así se refirió a su aspecto y cómo lució en la revelación de sexo de su bebé.

Yina Calderón no evitó lanzarle dardos a Manuela Gómez - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Quiero ser sincera. El hecho de que a mí ella no me me agrade, no significa que yo no le vaya a desear el bien. Yo espero que en su embarazo y que a su niña le vayan muy bien”, afirmó.

Pese a que la influencer se mostró solidaria con Manuela, no logró contenerse y finalmente lanzó su veneno contra la empresaria paisa asegurando que se vistió muy mal para el evento en el que compartió el género y nombre del bebé que espera.

“Deseo toda la prosperidad del mundo para su hija, pero no puedo evitar opinar porque ustedes me lo piden y me pican la lengua: teniendo amigas tan regias como Marcela Reyes y Paola Usme, por qué no la asesoran. Se fue muy fea a ese baby shower, el hecho de que esté embrazada no quiere decir que uno no pueda arreglar, está descuidando su imagen”, mencionó.

La empresaria paisa se mostró conmovida con la llegada de su bebé: "Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría" - crédito Manuela Gómez/ Instagram

Yina también recordó la infancia complicada de Manuela y supuso que su pasado complicado muy seguramente la va hacer convertirse en una excelente madre.

“Acuérdense que ella tuvo una niñez dura. Por lo general este tipo de personas complicadas cuando tienen hijos o mascotas les dan mucho amor y los protegen, entonces yo sí creo que ella será una buena mamá”, afirmó Calderón.

Cabe mencionar que la influencer Manuela Gómez compartió en sus redes la fiesta que organizó junto a su pareja para darle la noticia a sus amigos y familiares de cuál sería sexo de su bebé quien será una niña a la que llamará Samantha.