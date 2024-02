Karol G se separaría de Feid por nuevos proyectos internacionales

La reconocida reguetonera terminaría su relación con Feid debido al mayor crecimiento en su carrera artista - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

Karol G, la artista considerada una de las más grandes exponentes de la música urbana, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera artística, después de ganarse su primer Grammy por su álbum Mañana será bonito; además, se estrenó como actriz en la serie Griselda, de la plataforma Netflix, junto a la actriz Sofía Vergara.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la colombiana tiene un patrimonio de US$25 millones de dólares, según la actualización que hizo el portal en enero de 2024. Sin embargo, este crecimiento en su vida profesional podría afectar su relación con el también cantante Feid.

Karol G busca celebrar su exitoso año 2023 acompañada de imágenes memorables y presencia de Ferxxo - crédito Karol G/YouTube

Esta posible ruptura la expuso la angeóloga Margarita Moncada, luego de una terapia con los ángeles acerca del futuro de la artista colombiana. La terapista con ángeles, en diálogo con Infobae Colombia, reveló que la intérprete de Amargura no estaría en un futuro con el reguetonero conocido como El Ferxxo.

“No, esa relación no es viable para el futuro, no porque sea mala en el presente, sino por las carreras, porque cada quien va creciendo a su ritmo, cada quien va creciendo e, inclusive, como en diferentes, ella va a abrirse mucho más a mercados de Estados Unidos, o sea, otros tipos de lenguas, a mercados de Europa, y él (Feid) todavía debe conquistar como otra parte más Latina; en cambio, Karol ya va pasando a otro nivel en donde ya debe ir incursionando, incluso, a nuevos ritmos, ir incursionando ya en colaboraciones con personas de otras lenguas para seguir conquistando otras mercados mayores y que su carrera no solamente se le quede en el punto del latino”, reveló la especialista certificada como Angel Therapy Practitioner de Doreen Virtue.

La cantante paisa terminaría su relación con Feid por supuestos proyectos laborales en el exterior - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

Asimismo, la especialista en geometría sagrada señaló que la artista paisa debería escoger bien los proyectos en los que trabajará en el futuro. “Karol G debe aprender a escucharse a sí misma, cuando las personas van ascendiendo o van teniendo cierta fama rápida o que va llegando tantas oportunidades de un momento a otro, a veces los asesores no son tan asertivos o a veces por tener más reconocimientos no cuidan cierta parte de su imagen y en el caso de ella, sí debería tener más precaución para aceptar ciertos proyectos, pero únicamente con el fin de cuidar su energía y que esta energía de progreso sea mucho más duradera para que ella pueda llegar mucho más alto, porque con la energía que ella tiene no ha llegado ni a la mitad de lo que puede llegar”, expresó la colombiana para este medio.

La angeóloga resaltó que la artista conocida como La Bichota debería de cuidarse y escoger proyectos que estén enlazados con su carrera artística. “Karol G tiene una energía de progreso altísimo, pero sí debe ser cuidada y la forma de cuidarla es que ella misma filtre e identifique que aceptar que no o que posponer hasta que tenga una mayor preparación para que así ella pueda aprovechar las oportunidades mucho más y que realmente sean oportunidades exitosas”.

La cantante paisa conquistaría nuevos mercados y realizaría nuevas colaboraciones - crédito David Swanson/ Reuters

La reconocida reguetonera continúa creciendo en la industria musical y también en lo empresarial debido a que la colombiana abrió una oficina en su ciudad natal, Medellín, para manejar su propia empresa.

“Hey familia, vengan pues, que les voy a mostrar algo muy chimba (...) En mi lista de deseos y sueños por cumplir estaba poseer mi propia oficina para mi compañía que se llama ‘Girl Power Inc. y me entregaron mi oficina”, expresó la cantante en agosto de 2022 cuando se estrenó como empresaria. Además, a comienzos de 2024 la colombiana hizo su debut como actriz en la serie Griselda junto a Sofía Vergara.