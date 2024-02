Feo y sin humildad: Maluma desató criticas tras ostentosas fotos en una bañera

Sin humildad y sin magia. Internautas critican al artista por polémicas publicaciones - crédito maluma / Instagram

Maluma, el ícono de la música colombiana conocido por éxitos como Según Quién y El Perdedor, ha generado controversia entre sus seguidores tras publicar una serie de imágenes en una situación poco usual. En las fotografías, el artista aparece en una bañera llena de billetes de 100 dólares, lo que ha provocado diversas reacciones por parte del público y críticas relacionadas con la percepción de su humildad.

Desde sus inicios, Maluma ha sido elogiado no solo por su talento musical sino también por su atractivo físico y estilo, convirtiéndose en un referente de belleza entre sus fanáticas. Sin embargo, las recientes publicaciones han desatado comentarios negativos, en los cuales se menciona una supuesta pérdida de encanto por parte del cantante y una disminución en la admiración que provocaba anteriormente. Los admiradores han expresado su decepción, señalando que el artista “ya no provoca nada” en ellos, lo cual representa un cambio significativo en la percepción que tenían.

La situación destaca un giro en la interacción entre Maluma y su base de seguidores, apuntando hacia una reflexión más amplia sobre la imagen pública de las celebridades y cómo acciones específicas pueden afectar la relación con su audiencia. Mientras algunos comentarios puntualizan sobre la falta de “humildad” reflejada en las imágenes, otros remarcan cómo este tipo de gestos se alejan de la frase “La humildad prevalece, la magia crece”, que el cantante solía promover en sus inicios.

Este episodio subraya la evolución en la carrera del antioqueño y cómo, en el mundo del espectáculo, ciertas decisiones pueden repercutir de manera imprevista en la imagen de una figura pública. Hasta el momento, Maluma no ha emitido comentarios públicos sobre las reacciones a su reciente publicación ni sobre las observaciones respecto a su cambio de imagen ante sus seguidores.

El ‘BLING BLING’ de Maluma

Todo parece indicar que la serie de fotos controversiales se debe a que Maluma estaría generado expectativas alrededor de su próximo sencillo BLIG BLING, en colaboración con el Grupo Marca Registrada. Este conjunto de imágenes parece ser parte de una campaña de expectativa previa al lanzamiento de la canción, programado para el jueves 8 de febrero. La polémica generada por estas fotos ha captado la atención del público y los medios, sugiriendo una meticulosa estrategia de marketing.

Las imágenes compartidas por el intérprete de Felices los cuatro en sus historias de Instagram no solo han llamado la atención por su contenido ostentoso, sino también por las aparentes referencias visuales a otros artistas, como Tupac Shakur. Particularmente, se menciona una sesión de fotos de 1996 llevada a cabo por el fotógrafo David LaChapelle, conocida por capturar a Tupac en un contexto de crítica social y renacimiento personal tras su salida de prisión. Sin embargo, el contexto y el mensaje detrás de las imágenes de Maluma contrastan significativamente con los de Tupac, sugiriendo que las similitudes se limitan al ámbito estético.

Además, se destaca la diferencia entre los motivos de cada artista al usar este tipo de imágenes. En el caso de Tupac, la sesión con LaChapelle tenía un trasfondo de crítica social y personal, según se recopila en el artículo The Enduring Legacy of Tupac’s Style 25 Year Later, escrito por Bard Wete. En contraste, las fotos del colombiano parecen enfocarse más en la ostentación y el escándalo, características que se han asociado al reguetón producido en Medellín.

Este análisis sugiere una evolución en cómo los artistas utilizan la imagen y la fotografía para comunicar mensajes, desde la crítica social y política hasta la pura estética y el marketing. Mientras el legado de Tupac Shakur y su uso simbólico de la imagen continúa siendo relevante y estudiado, artistas como Maluma exploran nuevas formas de conectar con su audiencia en la era digital, donde la imagen y la expectativa juegan un papel crucial en el marketing musical.