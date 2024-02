Daniel Briceño críticó al sindicato de educadores: “Los niños no pueden seguir condenados a estar con Fecode”

El abogado e influenciador se ha convertido en uno de los mayores críticos del gobierno Petro. Créditos: @Danielbricen/Twitter

En la mañana del 8 de febrero, el concejal bogotano del Centro Democrático Daniel Briceño criticó en varias publicaciones a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

En sus mensajes aseguró que el país se tenía que “librarse” de la organización sindical, y que una de las formas de hacerlo es aumentando el número de colegios en concesión e implementando el bono escolar, porque “los niños de estratos 1, 2 y 3 no pueden seguir condenados a estar con Fecode”.

“Lo repito nuevamente: La única forma de combatir y librarnos de FECODE es aumentando el número de colegios en concesión e implementando el bono escolar. Los niños de estratos 1, 2 y 3 no pueden seguir condenados a estar con Fecode”, comentó en su publicación el servidor público.

Frente a las anteriores palabras de Briceño, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, respondió a señalándolo como un acto contrario a los principios democráticos y como una forma de apología contra el derecho fundamental de asociación.

Esta declaración ha sido interpretada como indicativa de un ambiente propenso al “sindicalicidio”. Ante tales afirmaciones, el funcionario del Gobierno nacional remarcó la imposibilidad de eliminar a Fecode o a cualquier sindicato, enfatizando que siempre existirán grupos y organizaciones comprometidas con la defensa de la democracia y los derechos laborales.

“Librarnos de Fecode”. Eso es antidemocrático. Es apología al anti defecto de asociarse. Es lo que ha ambientado un “sindicalicidio”. Concejal, no se puede “librar” ni de @fecode ni de los sindicatos. Siempre habrá quien se organice por la defensa de la democracia y de los derechos humanos en el trabajo. Comprenda que estamos en una democracia agonística. Y que debemos convivir aquí todos a pesar de que pensemos distinto”, respondió .

Briceño replicó que con “librarse de Fecode” se refiere a quitarles cupos escolares. Además, dijo que con esa palabra también se refiere a que se le daría una oportunidad a los niños de familias de los estratos 1,2 y 3 asistan a colegios privados o que están en concesión. Y también sería darles a las familias libertad de elección educativa.

“Viceministro, librarnos de Fecode es quitarle cupos escolares. Librarnos de Fecode es darle la oportunidad a un niño de estrato 1, 2 y 3 de ir a un colegio privado o en concesión. Librarnos de Fecode es darle libertad de elección educativa a las familias”, respondió Briceño al viceministro Edwin Palma Egea.

Pero la polémica no se quedó ahí, pues otro usuario de dicha red social le respondió a sus declaraciones en contra de Fecode diciendo que: “Quizá si hubiera tenido como profesor a un afiliado a FECODE no escribiría esa redundancia “lo repito nuevamente”, ya está como Pastrana “yo personalmente lo he dicho”. En cuanto al fondo de su propuesta, es ridícula, más privatización y dinero público para enriquecer particulares”.

A lo que el concejal del Centro Democrático respondió compartiendo su experiencia con Fecode, señalando que durante su etapa escolar tuvo diversos profesores afiliados a este sindicato, a quienes acusó de adoctrinamiento y de ejercer una enseñanza deficiente. Sin embargo, su trayectoria académica tomó un giro positivo al trasladarse a un colegio en concesión, momento en el cual, según sus palabras, su vida escolar mejoró significativamente.

“Tuve muchos profesores afiliados a Fecode. Crecí condenado a profesores que adoctrinaban y hacían muy poco. Afortunadamente pude entrar a un colegio en concesión y mejoró mi vida escolar. Se muy bien de lo que hablo”, respondió el concejal perteneciente al Centro Democrático al comentario del usuario de la red social X.