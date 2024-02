Niños son víctimas de la “vagabundería” de Fecode por salir a marchar, según Juan José Lafaurie

Fecode participó en marchas del 8 de febrero de 2024 para exigir la elección de una nueva fiscal - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @LafaurieCabal/X

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) participó en las manifestaciones que se llevaron a cabo el 8 de febrero, con el fin de exigir que una nueva fiscal fuera elegida para reemplazar a Francisco Barbosa. Eso no pasó, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia sí adelantó el debate, pero ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro cumplió con el mínimo de votos.

A pesar de que existe el derecho a la protesta en Colombia, varios cuestionaron el hecho de que los docentes participaran de los distintos plantones, mientras, al parecer, varios estudiantes se habrían quedado sin clases por la falta de profesores. Uno de ellos fue Juan José Lafaurie, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que aseguró que los niños están siendo víctimas de la “vagabundería” de Fecode.

“Hoy, más de 8 millones de niños, en su mayoría de escasos recursos, no tendrán clases porque FECODE sale a marchar por orden de su mesías. Los niños no deberían seguir siendo víctimas de la vagabundería de FECODE”, señaló el hijo de la senadora de derecha en su cuenta de X (antes Twitter).

Juan José Lafaurie arremetió contra Fecode por salir a marchar en vez de dar clases en los colegios del país - crédito @LafaurieCabal/X

¿Puede alguien pensar en los niños?

La cantidad de estudiantes que se quedaron sin clases se desconoce, pero, desde la perspectiva de Fecode, quienes cuestionan el accionar del sindicato son “hipócritas”. Según la federación, estas personas solo “se acuerdan” de los niños cuando hay protestas, mientras que, supuestamente, ignoran otras problemáticas que los rodean.

“No se enteran de las entidades territoriales que no han garantizado el PAE, ni de la falta de transporte escolar en las zonas rurales, ni de los problemas en infraestructura educativa que no se han resuelto, ni tampoco de la inversión millonaria del gobierno nacional para mejorar obras en instituciones educativas”, indicó Fecode en un trino.

Asimismo, compartiendo un gif de una escena característica de Los Simpson, señaló al gobierno anterior, encabezado por el expresidente Iván Duque, de haber desatendido a los estudiantes del país e incrementar la deserción escolar. También, mencionó el “robo de la conectividad” del que fueron víctimas los menores.

Fecode cuestionó a quienes lanzaron críticas por su participación en las manifestaciones del 8 de febrero - crédito @fecode/X

La supuesta retoma del Palacio de Justicia

Lafaurie también se pronunció por los desmanes que provocaron algunos manifestantes al frente del Palacio de Justicia, donde exigían la elección de una nueva fiscal. En videos se ve cómo cinco personas empujan de manera violenta una reja, puesta para proteger las instalaciones y sus ocupantes, con el fin de ingresar al Palacio. Esta conducta causó indignación en varios sectores y también en algunos participantes del plantón, que impidieron que siguieran afectando el orden público.

Así estaba el exterior del Palacio de Justicia ante la presión de los manifestantes - crédito X

El hijo de la senadora calificó los hechos como un intento de toma del Palacio de Justicia, como ocurrió en 1985 por orden de la extinta guerrilla M-19, en la que estuvo el presidente Gustavo Petro.

“Nuevamente, el M-19, hoy Pacto Histórico o Colombia Humana, intenta tomar el Palacio de Justicia. Esto pasa por qué los militares que realizaron la retoma en el 85 fueron condenados, mientras que los guerrilleros que lo tomaron hoy, incluso llegaron a la presidencia (sic). Como hubo impunidad, quieren volver a quemar magistrados y desaparecer gente”, aseveró Lafaurie en su cuenta de X.

Juan José Lafaurie condenó bloqueos en el Palacio de Justicia y los calificó como una nueva toma, parecida a la ocurrida en 1985 - crédito @LafaurieCabal/X

Durante las alteraciones al orden público, varios magistrados no pudieron salir del recinto, por lo que Lafaurie aseguró que no se podía permitir una “toma criminal”, independientemente de si es pacífica o no. En todo caso, propuso que se usara toda la “fuerza letal” para defender a los ocupantes. “Aquí habrá una primera línea de abogados preparados para defenderlos en los tribunales”, precisó el hijo de la congresista.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Esmad, llegó al lugar, dispersó a los manifestantes en minutos, sin dejar personas heridas ni afectaciones graves, y logró que los magistrados pudieran salir.