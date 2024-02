Jota Pe Hernández resaltó a cientos de salvadoreños que apoyan a Nayib Bukele: “Será reelegido”

Jota Pe Hernández rompe expectativas al respaldar la reelección de Nayib Bukele como presidente en El Salvador - crédito Infobae

El 4 de febrero de 2024, los ciudadanos salvadoreños se dirigieron a las urnas para participar en el encuentro político que define el futuro político de su nación. Entre los acontecimientos destacados de ese día, resalta la inesperada muestra de apoyo por parte del senador Jota Pe Hernández, miembro del Partido Alianza Verde, hacia la reelección del presidente Nayib Bukele, que, a pesar de las restricciones constitucionales, aspiraba a un segundo mandato consecutivo.

Te puede interesar: Con Nayib Bukele como favorito, finalizó la campaña electoral en El Salvador

El congresista, conocido por no respaldar las acciones presidenciales de Gustavo Petro, sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su apoyo a Bukele a través de sus plataformas de redes sociales. Hernández compartió videos que mostraban a ciudadanos salvadoreños movilizándose de manera entusiasta en apoyo al controvertido presidente.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El candidato opositor Luis Parada advirtió que un segundo mandato de Bukele sería “inconstitucional, ilegítimo e ilegal”

El contexto electoral se caracteriza por la elección del próximo presidente, así como por la selección de 60 diputados para el congreso unicameral y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. A pesar de la prohibición constitucional de ejercer dos mandatos consecutivos, Bukele se perfila como el favorito para la reelección.

Con 5.47 millones de salvadoreños aptos para votar, según los datos del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), la jornada electoral se desarrolla en 1.676 centros de votación distribuidos en 44 circunscripciones municipales del país y en 29 países donde votan salvadoreños residentes en el extranjero.

A pesar de las restricciones constitucionales, Nayib Bukele se destaca como favorito para la reelección presidencial de El Salvador - crédito Vladimir Chicas/EFE VLADIMIR CHICAS | EFE

Nayib Bukele, un presidente que se destacó en su periodo presidencial por su ausencia en la campaña electoral hasta diciembre de 2023, emergió con un mensaje claro a través de sus redes sociales. Instó a los salvadoreños a no otorgar ni un solo diputado a la oposición, con el objetivo declarado de profundizar la transformación del país en materia de seguridad. Su principal carta de presentación política y electoral era la disminución de las cifras de crímenes violentos, proclamando que El Salvador se encaminaba a convertirse en uno de los países más seguros del continente.

Te puede interesar: Elecciones en El Salvador: advierten que Nayib Bukele lleva al país rumbo a un sistema de partido único

Es en este contexto que Jota Pe Hernández, congresista y también youtuber, utilizó sus plataformas digitales para compartir el entusiasmo de los ciudadanos que respaldaban a Bukele. A través de videos, mostró la participación masiva de personas que, con determinación, ejercían su derecho democrático en la elección del nuevo presidente.

En su cuenta de X (antes Twitter), el congresista del Partido Verde compartió la afirmación: “Como si se tratase de una fiesta, miles y miles de personas han salido con alegría a elegir democráticamente el nuevo presidente de El Salvador. Con seguridad y por lo que se ve y se escucha a las afueras de los puestos de votación, @nayibbukele será reelegido! #SufrenLosBandidos”.

Jota Pe Hernández compartió el entusiasmo de los ciudadanos salvadoreños en apoyo a Bukele - crédito @JotaPeHernandez/X

La narración de la situación electoral expone un clima festivo, donde numerosos ciudadanos se congregaron para manifestar su respaldo a Bukele. En efecto, en uno de los videos se observa a un conjunto de personas que parecían estar esperando en fila para votar, comenzando a exclamar “Bukele, Bukele” con evidente entusiasmo. Este episodio se percibió como un indicador claro de que una considerable porción de la población salvadoreña respalda la reelección del presidente.

Jota Pe Hernández usó sus plataformas digitales para mostrar el respaldo de los ciudadanos salvadoreños a la posible reelección de Nayib Bukele - crédito @JotaPeHernandez/X

El respaldo público de Jota Pe Hernández hacia Bukele generó un impacto en la red social. Su posición, en contraste con sus anteriores desacuerdos con las acciones presidenciales, capturó la atención de la población y dio lugar diferentes comentarios hacia el congresista.

Entre los comentarios que más se destacaron estaban: “Un verdadero héroe nacional, BUKELE PRESIDENTE”; “Bukele es el mejor 🔥”; “Bukele Bukele A quien no le da honor elegir nuevamente al mejor presidente de Latinoamérica 👏👏”; “Ojalá nosotros dijéramos lo mismo con este gobierno pero no! Jota Pe se que en un futuro no muy lejano tendremos a un Bukele gobernando para bien”; “¿Será que Colombia volverá a tener un presidente que nos dé orgullo y no vergüenza?”.