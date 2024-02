Shakira le mandó ‘vainazo’ a Piqué en su cumpleaños

Shakira agradeció en sus redes sociales por las felicitaciones que recibió durante el día, no sin lanzar una singular indirecta su expareja - crédito @shakira/Instagram @shakira/Instagram

Mientras sus seguidores aguardan por una fecha oficial de lanzamiento de su próximo álbum de estudio y las fechas de una próxima gira mundial, Shakira fue tendencia en redes sociales a lo largo del 2 de febrero por la celebración de su cumpleaños número 47. A lo largo del día abundaron los mensajes de felicitación de distintas cuentas de celebridades, personas del común y organizaciones que se tomaron un rato para felicitar a la intérprete de Waka Waka.

Pero da la casualidad que comparte su día especial con su expareja, Gerard Piqué. Debido al cubrimiento tan amplió que recibió la ruptura entre ambos desde mayo de 2022 por una supuesta infidelidad del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona, las manifestaciones de repudio contra el catalán, sumado a la popularidad renovada de la cantante con sus lanzamientos —en los que hace referencia a dicha separación en uno u otro sentido— se han mantenido recurrentes con cada novedad o rumor que surge acerca de ambas figuras públicas.

De ahí que Shakira quisiera agradecer a sus fans por las felicitaciones, pero lo hiciera de una forma bien singular. En su cuenta de X, la colombiana compartió un singular mensaje que destacó por su picardía.

“Muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos! Así da gusto cumplir 37 años!!”, escribió Shakira, haciendo referencia a la costumbre de quitarse años cuando para algunas personas resulta vergonzoso reconocer su edad real, a la vez que se refería a la edad que cumplió Piqué, pues justamente celebró hoy su cumpleaños 37.

La colombiana mostró su sentido del humor con una indirecta a Gerard Piqué, por compartir fecha de cumpleaños con ella - crédito @shakira/X @shakira/X

Los seguidores no tardaron en captar la indirecta, interpretando el mensaje como un ‘vainazo’ inofensivo hacia Piqué, y hasta un usuario manifestó que “Así es reina 37 años porque esos 10 que perdiste con el que ya sabemos no cuentan”. A su vez, la publicación también se prestó para que algunos usuarios expresaran su admiración por conservar su semblante juvenil. En ese sentido destacó la reacción de la congresista Katherine Miranda, que se preguntó si acaso no estaba cumpliendo 30 años.

Shakira y Piqué celebran sus cumpleaños haciendo un alto en su batalla personal

Según reportes, Shakira y Piqué llevan una relación más calmada como expareja en los primeros días de 2024 - crédito Infobae

Tras la ruptura de la pareja, Shakira se quedó con la custodia de Milan y Sasha, salvo las temporadas de vacaciones en las que ambos pequeños pasan tiempo con su padre. Pese a que tanto 2022 y 2023 fueron años especialmente turbulentos para la expareja por el cubrimiento de los pasos de ambos y las declaraciones que uno y otro dieron en medios sobre el tema, todo indica que 2024 se presenta como el momento para llevar una relación más tranquila.

El detonante de este acercamiento se relacionó con la presencia de un acosador que merodeaba en los alrededores de la casa de la colombiana en Miami, asegurando en público que era el esposo de la colombiana. Tras la denuncia, el sujeto fue arrestado por las autoridades, pero eso motivó el acercamiento de Piqué, que velando por la seguridad de sus hijos ha mantenido comunicación diaria con Shakira.

De hecho, tras darse a conocer este episodio, la cantante redujo su actividad en redes sociales, limitándose principalmente a publicar aspectos relacionados con su carrera profesional.

Según se reportó en medios españoles, en medio de estas conversaciones se alcanzaron algunos acuerdos relacionados con la custodia de Milan y Sasha que meses atrás parecían innegociables. El más relevante de ellos fue la eliminación del veto que la colombiana impuso para que sus hijos se relacionaran con Clara Chía, algo que al parecer fue una fuente recurrente de conflictos entre ambos.