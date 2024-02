Jenny López explicó por qué no vive con Jhonny Rivera

Jenny López reveló las razones del porque no vive con Jhonny Rivera - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Una de las parejas más seguidas actualmente en la industria del entretenimiento colombiano es la conformada por Jhonny Rivera y Jenny López, y es por eso que los usuarios de las redes, que quieren saber todo sobre su relación, últimamente han expresado dudas sobre la razón por la cual los cantantes del género popular no viven juntos.

La relación entre los cantantes colombianos ha sido objeto de atención y curiosidad entre sus seguidores. La pareja ha enfrentado comentarios tanto positivos como negativos debido a la diferencia de edad entre ellos, un aspecto que no ha impedido que compartan su amor abiertamente. Jenny López esta vez habló del porqué no vive con el reconocido artista a través de una dinámica de preguntas en la red social Instagram.

La jóven cantante, de 21 años, recibió un cuestionamiento de uno de sus seguidores: “¿Algún momento de vas a vivir definitivamente con Jhonny?”, a lo que la cantante colombiana respondió que no tienen prisa por vivir juntos, optando por conocerse mejor antes de dar ese paso significativo en su relación.

“Esta veo que es una curiosidad de muchos, porque siempre me preguntan, que si me gustaría vivir con Jhonny, que por qué no vivo con Johnny y es que a veces la gente quiere acelerar un poquito como los procesos que se deberían llevar normalmente en la vida y yo con él estoy viviendo un noviazgo súper lindo donde nos estamos conociendo en todos los aspectos habidos y por haber”, comenzó diciendo la artista.

A pesar de las críticas recibidas por algunos debido a la diferencia de edad entre ambos, la artista colombiana decidió responder a las preguntas de sus seguidores, manteniendo una comunicación abierta sobre el estado y futuro de su unión. La cantautora reveló, en particular a través de una sesión interactiva en las redes sociales, que prefieren avanzar con calma en su relación, evitando apresurarse en decisiones importantes como la convivencia.

La cantante caucana también explicó que continúa viviendo con sus padres y el artista del género popular vive con su mamá: “Yo vivo con mis papás y él vive con su mamá, con su tía compartimos muchísimo, a veces cenamos juntos, a veces almorzamos juntos, a veces yo me quedo en su casa, a veces él en la mía y así entonces por ahora estamos conociéndonos un montón.

La convivencia es como otro nivel de la relación, entonces, vamos por partes, despacio para no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible en el camino, entonces nada, por ahora estamos súper bien así si en algún momento llega el vivir juntos, pues de pronto se los comunicaremos por aquí”, finalizó la colombiana.

Esta decisión, según López, les permite disfrutar de su vínculo amoroso y fortalecerlo, compartiendo momentos valiosos tanto en privado como con sus familias. La decisión de no vivir juntos todavía, de acuerdo con la caucana, se comunica con la intención de cuidar los detalles de su relación, asegurando que cualquier paso futuro hacia la convivencia será anunciado a sus seguidores.

Jhonny Rivera, conocido por su carrera musical, y Jenny López, por su gran talento en la música, se volvieron el centro de atención desde que hicieron pública su relación. La pareja también ha utilizado su música como una manera de conectar con sus seguidores y responder a las críticas, lanzando una canción titulada Culpables donde abordan el tema de su romance y los comentarios que han surgido alrededor de este.

“Nosotros (los cantantes) vivimos de ustedes, si ustedes van a YouTube, si ustedes van a los conciertos… entonces, a mí en lo personal, si me importa lo que ustedes piensen, porque yo vivo de ustedes (...) Por eso nace la canción Culpables, respondiéndole, sin ser groseros, respondiéndole a toda esa gente que nos critica”, indicó en su momento el padre del también cantante Andy Rivera.